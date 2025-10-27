SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Mercato flash: tra rigidità dei produttori e consu...

Mercato flash: tra rigidità dei produttori e consumi fiacchi

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

27 ottobre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Oggi parliamo di rottame di acciaio al carbonio, lingotti, coils e tondo per cemento armato: ecco come si sono mossi sul mercato nazionale dell'acciaio nell'ultima settimana.
S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Mercato flash: tra rigidità dei produttori e consumi fiacchi - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

27 ottobre 2025

Mercato flash: tra rigidità dei produttori e consumi fiacchi

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Stefano Gennari
Mercato flash: debolezza diffusa - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

29 settembre 2025

Mercato flash: debolezza diffusa

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Redazione siderweb
Mercato flash: segno più per minerale e tondo - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

21 luglio 2025

Mercato flash: segno più per minerale e tondo

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Redazione siderweb
Cina: alcuni produttori siderurgici tagliano la produzione - Una controllata di Baowu nello Xinjiang ridurrà l'output del 10%. La Cisa propone lo stop all'aggiunta di nuova capacità

24 marzo 2025

Cina: alcuni produttori siderurgici tagliano la produzione

Una controllata di Baowu nello Xinjiang ridurrà l'output del 10%. La Cisa propone lo stop all'aggiunta di nuova capacità

di Stefano Gennari
Coils: produttori europei ottimisti - Cbam e nuove misure Ue, insieme ad alcuni fermi produttivi, spingono i listini, ma gli acquisti restano prudenti Coils: produttori europei ottimisti - Cbam e nuove misure Ue, insieme ad alcuni fermi produttivi, spingono i listini, ma gli acquisti restano prudenti

27 ottobre 2025

Coils: produttori europei ottimisti

Cbam e nuove misure Ue, insieme ad alcuni fermi produttivi, spingono i listini, ma gli acquisti restano prudenti

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti