SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. STEEL FOCUS – La nuova era del protezionismo globa...

STEEL FOCUS – La nuova era del protezionismo globale

L’analisi delle principali tariffe sull’acciaio e delle ultime misure presentate dalla Commissione Ue

18 ottobre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Negli ultimi anni nel mondo si è rafforzata una certa tendenza difensivista, con sempre più Stati che scelgono la strada del protezionismo per cercare di salvaguardare la propria economia e i produttori locali. Scelte di alzare gli scudi di difesa commerciale che hanno coinvolto anche l’acciaio. Esempio, in questo senso, sono dunque le tariffe adottate dagli Stati Uniti, ovvero i dazi stabiliti ai sensi della Section 232, e dall’Unione europea, come la Salvaguardia o l’ultima proposta di misure avanzata dalla Commissione lo scorso 7 ottobre.
In questa puntata ci concentriamo sulle limitazioni all’import e proviamo a tracciare una panoramica di questa “nuova era” del protezionismo globale.

Ad aiutarci nell’analisi la voce di Stefano Ferrari (responsabile dell’Ufficio Studi siderweb).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 Header MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente Header Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies
Altri video

ARTICOLI SIMILI

STEEL FOCUS – La nuova era del protezionismo globale - L’analisi delle principali tariffe sull’acciaio e delle ultime misure presentate dalla Commissione Ue

18 ottobre 2025

STEEL FOCUS – La nuova era del protezionismo globale

L’analisi delle principali tariffe sull’acciaio e delle ultime misure presentate dalla Commissione Ue

di Redazione siderweb
STEEL FOCUS – La sfida europea dell’acciaio sostenibile - Facciamo il punto sull’avanzamento della decarbonizzazione della siderurgia e sul mercato del green steel

21 giugno 2025

STEEL FOCUS – La sfida europea dell’acciaio sostenibile

Facciamo il punto sull’avanzamento della decarbonizzazione della siderurgia e sul mercato del green steel

di Redazione siderweb
STEEL FOCUS – L’Ue si muove per il futuro dell’industria - In questa puntata Clean Industrial Deal, Dialogo strategico sull’acciaio, Cbam e obblighi di rendicontazione

8 marzo 2025

STEEL FOCUS – L’Ue si muove per il futuro dell’industria

In questa puntata Clean Industrial Deal, Dialogo strategico sull’acciaio, Cbam e obblighi di rendicontazione

di Redazione siderweb
Ferroleghe, gli operatori chiedono meno protezionismo - «Prolungare l’indagine crea ulteriore incertezza. L’Ue sappia che i dazi danneggerebbero i commercianti e i trader»

22 settembre 2025

Ferroleghe, gli operatori chiedono meno protezionismo

«Prolungare l’indagine crea ulteriore incertezza. L’Ue sappia che i dazi danneggerebbero i commercianti e i trader»

di Federico Fusca
MERCATO & DINTORNI: acciai piani al carbonio sotto la lente - Giovedì 2 ottobre appuntamento con il webinar targato siderweb. Ospite Enrico Paladini (Marcegaglia)

29 settembre 2025

MERCATO & DINTORNI: acciai piani al carbonio sotto la lente

Giovedì 2 ottobre appuntamento con il webinar targato siderweb. Ospite Enrico Paladini (Marcegaglia)

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

STEEL FOCUS – La nuova era del protezionismo globale

 I nostri video

18 ottobre 2025

Negli ultimi anni nel mondo si è rafforzata una certa tendenza difensivista, con sempre più Stati che scelgono la strada del ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti