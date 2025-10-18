STEEL FOCUS – La nuova era del protezionismo globale
L’analisi delle principali tariffe sull’acciaio e delle ultime misure presentate dalla Commissione Ue
18 ottobre 2025
Negli ultimi anni nel mondo si è rafforzata una certa tendenza difensivista, con sempre più Stati che scelgono la strada del protezionismo per cercare di salvaguardare la propria economia e i produttori locali. Scelte di alzare gli scudi di difesa commerciale che hanno coinvolto anche l’acciaio. Esempio, in questo senso, sono dunque le tariffe adottate dagli Stati Uniti, ovvero i dazi stabiliti ai sensi della Section 232, e dall’Unione europea, come la Salvaguardia o l’ultima proposta di misure avanzata dalla Commissione lo scorso 7 ottobre.
In questa puntata ci concentriamo sulle limitazioni all’import e proviamo a tracciare una panoramica di questa “nuova era” del protezionismo globale.
Ad aiutarci nell’analisi la voce di Stefano Ferrari (responsabile dell’Ufficio Studi siderweb).
Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.
*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.
STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
