STEEL FOCUS – La nuova era del protezionismo globale

Negli ultimi anni nel mondo si è rafforzata una certa tendenza difensivista, con sempre più Stati che scelgono la strada del protezionismo per cercare di salvaguardare la propria economia e i produttori locali. Scelte di alzare gli scudi di difesa commerciale che hanno coinvolto anche l’acciaio. Esempio, in questo senso, sono dunque le tariffe adottate dagli Stati Uniti, ovvero i dazi stabiliti ai sensi della Section 232, e dall’Unione europea, come la Salvaguardia o l’ultima proposta di misure avanzata dalla Commissione lo scorso 7 ottobre.

In questa puntata ci concentriamo sulle limitazioni all’import e proviamo a tracciare una panoramica di questa “nuova era” del protezionismo globale.

Ad aiutarci nell’analisi la voce di Stefano Ferrari (responsabile dell’Ufficio Studi siderweb).

