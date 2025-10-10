SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: svelate le misure Ue per l'acciaio

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

10 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la proposta di nuove misure Ue in difesa del settore siderurgico. E poi, gli ultimi prezzi siderweb e l'analisi dell'andamento dei costi di produzione.

S. G.   
