siderweb TG: svelate le misure Ue per l'acciaio
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
10 ottobre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la proposta di nuove misure Ue in difesa del settore siderurgico. E poi, gli ultimi prezzi siderweb e l'analisi dell'andamento dei costi di produzione.
MERCATI
-
10 ottobre 2025
Rottame: le pressioni al ribasso si attenuano
Dopo i cali di settembre, il trend resta negativo ma più contenuto
-
10 ottobre 2025
Ferroleghe: pesano la fiacchezza della domanda e l’incertezza
Il settore attende i prossimi annunci Ue sulle misure di salvaguardia
-
9 ottobre 2025
Banda stagnata: leggeri cali nel quarto trimestre
Per le prossime settimane ancora decisiva la politica commerciale Ue
-
8 ottobre 2025
Numerosi impegni ai prezzi precedenti, la reale efficacia dei nuovi livelli sarà verificata verso fine mese
-
7 ottobre 2025
Tubi senza saldatura, mercato stabile ma in attesa di segnali
Prezzi fermi e domanda debole nonostante gli stimoli del Pnrr
siderweb TG. Edizione del 10 ottobre 2025
10 ottobre 2025
