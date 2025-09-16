Voucher Fiere Mimit a sostegno delle Pmi
Contributo fino a 10.000 euro per le aziende che partecipano a fiere internazionali
16 settembre 2025 Translated by Deepl
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato il Voucher Fiere – Linea 1, uno strumento di sostegno rivolto alle Pmi italiane che hanno partecipato o prenderanno parte a manifestazioni fieristiche internazionali tra l’8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025.
L’agevolazione, sotto forma di contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro, copre il 50% delle spese ammissibili. Le istanze potranno essere presentate dal 7 al 28 ottobre 2025.
Il contributo sarà assegnato sulla base di una graduatoria nazionale, redatta in funzione del punteggio ottenuto dalle imprese richiedenti secondo specifici indicatori.
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy.
