Voucher Fiere Mimit a sostegno delle Pmi

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato il Voucher Fiere – Linea 1, uno strumento di sostegno rivolto alle Pmi italiane che hanno partecipato o prenderanno parte a manifestazioni fieristiche internazionali tra l’8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025.

L’agevolazione, sotto forma di contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro, copre il 50% delle spese ammissibili. Le istanze potranno essere presentate dal 7 al 28 ottobre 2025.

Il contributo sarà assegnato sulla base di una graduatoria nazionale, redatta in funzione del punteggio ottenuto dalle imprese richiedenti secondo specifici indicatori.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy.