SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Voucher Fiere Mimit a sostegno delle Pmi

Voucher Fiere Mimit a sostegno delle Pmi

Contributo fino a 10.000 euro per le aziende che partecipano a fiere internazionali

16 settembre 2025 Translated by Deepl

lettura-notizia
scarica PDF

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato il Voucher Fiere – Linea 1, uno strumento di sostegno rivolto alle Pmi italiane che hanno partecipato o prenderanno parte a manifestazioni fieristiche internazionali tra l’8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025.

L’agevolazione, sotto forma di contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro, copre il 50% delle spese ammissibili. Le istanze potranno essere presentate dal 7 al 28 ottobre 2025.

Il contributo sarà assegnato sulla base di una graduatoria nazionale, redatta in funzione del punteggio ottenuto dalle imprese richiedenti secondo specifici indicatori.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica Header siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Voucher Fiere Mimit a sostegno delle Pmi - Contributo fino a 10.000 euro per le aziende che partecipano a fiere internazionali

16 settembre 2025

Voucher Fiere Mimit a sostegno delle Pmi

Contributo fino a 10.000 euro per le aziende che partecipano a fiere internazionali

di Redazione siderweb
Mimit: 400 milioni di euro per la decarbonizzazione - Dal 5 febbraio attivo lo sportello per accedere al Fondo per il sostegno alla transizione industriale

9 gennaio 2025

Mimit: 400 milioni di euro per la decarbonizzazione

Dal 5 febbraio attivo lo sportello per accedere al Fondo per il sostegno alla transizione industriale

di Redazione siderweb
Presentato il "non paper" per la siderurgia e le industrie energivore - Il documento è stato firmato da Italia, Polonia, Austria e Bulgaria. Urso: «Italia in prima linea»

14 gennaio 2025

Presentato il "non paper" per la siderurgia e le industrie energivore

Il documento è stato firmato da Italia, Polonia, Austria e Bulgaria. Urso: «Italia in prima linea»

di Federico Fusca
AdI: negoziazione preferenziale con il consorzio azero - La selezione ha valutato «solidità finanziaria, sostenibilità industriale e occupazione»

21 marzo 2025

AdI: negoziazione preferenziale con il consorzio azero

La selezione ha valutato «solidità finanziaria, sostenibilità industriale e occupazione»

di Redazione siderweb
Prezzi siderweb: lievi rialzi per il carbonio - Risale il rottame inox

9 gennaio 2025

Prezzi siderweb: lievi rialzi per il carbonio

Risale il rottame inox

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025

 I nostri video

15 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti