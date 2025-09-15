Pipex Italia: partnership esclusiva con Sarl Fluidex in Algeria
Intesa strategica per rafforzare la presenza dell'azienda italiana nel mercato africano
15 settembre 2025 Translated by Deepl
Pipex Italia compie un passo importante nella propria strategia di internazionalizzazione con la firma di un accordo in Algeria. L'azienda italiana, attiva nella distribuzione di tubi in acciaio, ha infatti annunciato la firma di una partnership esclusiva con Sarl Fluidex, realtà algerina già partner commerciale di lungo corso, che diventa ora distributore ufficiale dei prodotti Pipex Italia e Zeleziarne Podbrezová sul mercato locale.
L'intesa punta a unire competenze e risorse per offrire al mercato nordafricano non solo forniture di tubi, ma anche consulenza tecnica, supporto industriale e un servizio logistico strutturato.
Per garantire efficienza e prossimità, Pipex Italia dispone di un ufficio commerciale locale, un magazzino dedicato e un workshop attrezzato, asset che consentiranno di assistere rapidamente i clienti algerini con soluzioni su misura.
«Questa partnership rappresenta molto più di un accordo commerciale – ha dichiarato Luigi Cuzzolin, amministratore delegato di Pipex Italia –. È la naturale evoluzione di un rapporto costruito nel tempo su fiducia e obiettivi condivisi. Insieme a Fluidex, vogliamo portare sul mercato algerino non solo prodotti di alta qualità, ma un vero approccio consulenziale e industriale. Offriamo competenza consolidata in settori chiave come oil & gas, energia, meccanica, costruzioni e infrastrutture. Guardiamo con ambizione anche al futuro sviluppo nei Paesi dell’Africa, dove siamo pronti a crescere in modo strutturato e sostenibile».
Soddisfazione è stata espressa anche dal partner algerino. «Siamo orgogliosi di rappresentare in esclusiva Pipex Italia e Zeleziarne Podbrezová in Algeria – ha commentato Chabane Hamdad, Ceo di Sarl Fluidex –. Questa partnership ci consente di offrire al mercato soluzioni complete, con un servizio locale efficiente e un know-how europeo di altissimo livello. È un passo importante per l'industria algerina e un’opportunità per costruire un ponte solido e concreto tra l'Europa e l'Africa».
Leggi anche:
- Pipex Italia: partnership esclusiva con Sarl Fluidex in Algeria
- Pipex Italia: il mercato sta capendo che servono prodotti più “green”
- Pipex: «Mercato debole, servono pazienza e cooperazione»
- siderweb on air: giovedì parliamo di dazi
- Intesa Algeria-Italia: Danieli realizzerà un nuovo laminatoio per Al Solb
MERCATI
-
15 settembre 2025
Coils: prezzi stabili, domanda debole
Mercato fermo, tra scorte elevate e incertezze regolatorie
-
15 settembre 2025
Billette: mercato fermo, domanda a valle debole
Gli operatori parlano di attività ridotta, in attesa di segnali a ottobre
-
12 settembre 2025
Ghisa: prezzi in discesa, scarseggiano gli acquisti
Pesano la scarsa richiesta a valle e le incertezze legate ai dazi Usa
-
12 settembre 2025
Prezzi influenzati da scorte buone e richiesta debole
-
11 settembre 2025
Scarse trattative e ricerca di ordini portano a un arretramento delle offerte
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
15 settembre 2025
Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento