siderweb TG: ex Ilva, si sfila Baku

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

12 settembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'ex Ilva, l'Economic and Steel Market Outlook di Eurofer e l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb.

Il siderweb TG è offerto da

Sponsor tg 2025
S. F.   
 Cerca tutti gli articoli di Sarah Falsone


Lascia un Commento

