siderweb TG: ex Ilva, si sfila Baku
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
12 settembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'ex Ilva, l'Economic and Steel Market Outlook di Eurofer e l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb.
MERCATI
12 settembre 2025
Ghisa: prezzi in discesa, scarseggiano gli acquisti
Pesano la scarsa richiesta a valle e le incertezze legate ai dazi Usa
12 settembre 2025
Prezzi influenzati da scorte buone e richiesta debole
11 settembre 2025
Scarse trattative e ricerca di ordini portano a un arretramento delle offerte
8 settembre 2025
Coils europei: domanda ancora bloccata
Prezzi sostenuti per lo più da dazi, quote e avvicinarsi del Cbam
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR
11 settembre 2025
Nonostante un mercato ancora poco brillante e nonostante il raffreddamento del settore delle ristrutturazioni di edifici residenziali, ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
