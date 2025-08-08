Buone vacanze da siderweb
Torneremo operativi dal prossimo 25 agosto
8 agosto 2025 Translated by Deepl
Anche siderweb si prenderà due settimane di pausa. I nostri uffici resteranno chiusi dall’11 al 22 agosto compresi. Torneremo operativi da lunedì 25 agosto.
Le aree ad aggiornamento quotidiano del sito, come news e analisi di mercato, non proporranno nuovi contenuti. In automatico verrà invece aggiornato il sistema di monitoraggio del consumo dei contingenti di Salvaguardia.
Infine, la nostra sezione eventi offre già la possibilità di iscriversi al prossimo webinar MERCATO & DINTORNI in programma il 9 settembre.
Un augurio di buone vacanze da parte di tutto lo staff di siderweb!
MERCATI
-
7 agosto 2025
Ferroleghe: in rialzo tungsteno e molibdeno
In generale, domanda sottotono per via dell’avvicinarsi delle fermate estive
-
7 agosto 2025
Piani inox: quotazioni in leggera riduzione
La domanda rimane contenuta. Prospettive diverse per l'autunno
-
7 agosto 2025
Il mercato tiene
-
6 agosto 2025
Lingotti: domanda rimandata a dopo l'estate
Rincari di molibdeno e tungsteno potrebbero portare ad aumenti per alcuni segmenti a settembre
-
6 agosto 2025
Tondo: prezzi in crescita, spinti dalla scarsità
La domanda rallenta con l’arrivo della pausa estiva, ma il mercato resta sostenuto dalla carenza di rotoli
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025
8 agosto 2025
Nuova edizione del siderweb TG.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento