Buone vacanze da siderweb

Torneremo operativi dal prossimo 25 agosto

8 agosto 2025 Translated by Deepl

Anche siderweb si prenderà due settimane di pausa. I nostri uffici resteranno chiusi dall’11 al 22 agosto compresi. Torneremo operativi da lunedì 25 agosto.

Le aree ad aggiornamento quotidiano del sito, come news e analisi di mercato, non proporranno nuovi contenuti. In automatico verrà invece aggiornato il sistema di monitoraggio del consumo dei contingenti di Salvaguardia.

Infine, la nostra sezione eventi offre già la possibilità di iscriversi al prossimo webinar MERCATO & DINTORNI in programma il 9 settembre.

Un augurio di buone vacanze da parte di tutto lo staff di siderweb!
R. S.   
siderweb TG: l’acciaio si ferma ma i prezzi cercano la svolta - Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

8 agosto 2025

siderweb TG: l’acciaio si ferma ma i prezzi cercano la svolta

Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

di Stefano Gennari
La siderurgia italiana a luglio: aumentano minerale, coke ed energia - Con l'eccezione del tondo, prosegue la diminuzione dei prezzi di vendita con una conseguente compressione dei margini

7 agosto 2025

La siderurgia italiana a luglio: aumentano minerale, coke ed energia

Con l'eccezione del tondo, prosegue la diminuzione dei prezzi di vendita con una conseguente compressione dei margini

di Gianfranco Tosini
Crisi dell’acciaio in Cina: urgente un riequilibrio del mercato globale - Sovraccapacità e domanda interna in calo: la doppia sfida per Pechino

6 agosto 2025

Crisi dell’acciaio in Cina: urgente un riequilibrio del mercato globale

Sovraccapacità e domanda interna in calo: la doppia sfida per Pechino

di Gianfranco Tosini
Le fermate estive dell’acciaio italiano - Gli stop dureranno in media circa due settimane e mezza

4 agosto 2025

Le fermate estive dell’acciaio italiano

Gli stop dureranno in media circa due settimane e mezza

di Redazione siderweb
Mercato flash: il riassunto di luglio - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

4 agosto 2025

Mercato flash: il riassunto di luglio

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Redazione siderweb
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

