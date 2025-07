Rottame: attesi rialzi in Turchia e in Europa nel secondo semestre

Translated by Deepl

L’andamento dei prezzi del rottame in Turchia nel primo semestre del 2025 ha in parte ricalcato quello dell’acciaio finito. Questa la visione di Marco Micciché, manager del Metallic Charges Desk di Trasteel, protagonista di un’intervista condotta da Stefano Ferrari dell’Ufficio Studi siderweb durante il webinar “MERCATO & DINTORNI – Rottame e ferroleghe: prospettive per il secondo semestre”, secondo cui i primi sei mesi dell’anno sono stati caratterizzati da un'oscillazione relativamente contenuta del prezzo del rottame CFR Turchia. Le quotazioni si sono mosse per lo più in un range compreso tra i 340 e i 380 dollari per tonnellata CFR, escluso un momentaneo calo a 330 dollari, e attualmente si attestano attorno ai 340-345 dollari.

A differenza di quanto sta accadendo in Italia, dove i produttori di lunghi rallentano la produzione, in Turchia si guarda con attenzione a un possibile aumento dell’attività di restocking interno nella seconda metà di luglio, spinto dalla previsione di un taglio dei tassi d’interesse da parte della Banca Centrale turca. Questo scenario potrebbe tradursi in un incremento della domanda di rottame, proprio mentre si comincia a sentire la carenza di materiale in arrivo dagli Stati Uniti. Qui, dopo l’introduzione dei dazi dell’amministrazione Trump, la quota di rottame destinata al mercato interno è salita dal 30-35% al 50-60%, riducendo quindi la disponibilità per l’export.

Per quanto riguarda l’Europa, i livelli di domanda e di offerta di rottame sono entrambi bassi, suggerendo prezzi stabili nel breve termine. Tuttavia, sul medio periodo, Micciché intravede segnali di possibile ripresa: già entro settembre le quotazioni potrebbero essere trainate dalla maggiore domanda turca e dal rafforzamento dei prezzi negli Usa. Una tendenza che potrebbe accentuarsi nell’ultimo trimestre dell’anno, anche a causa di una crescente scarsità di rottame di alta qualità, che non potrà essere sostituito dalla ghisa russa la cui quota è ormai esaurita.

Sul versante geopolitico, l’attenzione è rivolta anche alla situazione in Iran. Ad oggi la guerra non ha avuto impatti significativi sulla produzione di Dri, ma in prospettiva, un eventuale allentamento o annullamento delle sanzioni – non escluso da Donald Trump – potrebbe aprire scenari interessanti per il mercato europeo.

Guardando al futuro, Micciché ha sottolineato che il consumo di rottame in Europa è destinato ad aumentare, in linea con la progressiva conversione degli impianti a forno elettrico (Eaf). Alcuni progetti hanno subito dei rallentamenti a causa degli alti costi energetici, ma la tendenza di lungo periodo resta orientata verso un maggiore utilizzo di rottame. Attualmente, però, l’Europa è ancora un esportatore netto di rottame e non ci sono segnali di una futura carenza interna. Micciché ha quindi sottolineato l’importanza di politiche di regolamentazione equilibrate, che incentivino il trattenimento in Europa del materiale di alta qualità, ma senza penalizzare il settore del riciclo, che potrebbe soffrire in caso di restrizioni eccessive all’export.

Sul fronte aziendale, Trasteel continua a espandere la propria presenza sul mercato. La divisione trading sta crescendo in modo significativo, con l’obiettivo dichiarato di raddoppiare il volume d’affari nei prossimi tre anni. Per riuscirci, l’azienda sta cogliendo le opportunità offerte dall’attuale fase di incertezza, rafforzando il team con professionisti di alto livello non solo nel commercio dell’acciaio, ma anche nei consumables. In questa direzione si colloca l’acquisizione di BBC Alloys, la creazione della divisione Metallic Charges, del desk energia e delle attività di trading non fisico ed hedging.