SSAB: produrre acciaio decarbonizzato senza dipendere da rottame o minerale

Translated by Deepl

MILANO - La scorsa settimana si è tenuto a Milano il convegno dedicato alla decarbonizzazione nei comparti industriali hard-to-abate all’interno della fiera NetZero, con il coordinamento di Roland Berger. Durante la mattinata di discussioni, l’amministratrice delegata di SSAB in Italia Julia Seeber ha confermato l’impegno del proprio gruppo a essere leader nella trasformazione del comparto siderurgico verso la decarbonizzazione.

Secondo le previsioni di SSAB, nel 2050 il mondo consumerà circa 2,8 miliardi tonnellate di acciaio, di cui il 50% prodotto utilizzando rottame e il restante 50% utilizzando il minerale di ferro. Questa previsione conferma la strategicità del rottame, che vedrà il suo valore crescere e la sua disponibilità sul mercato diminuire.

SSAB - ha spiegato Seeber - ha da tempo deciso di decarbonizzare la sua produzione siderurgica in Europa, cercando però in modo strategico di non essere in futuro dipendente totalmente dall’andamento del mercato del rottame, ma allo stesso tempo riconoscendo la superiore impronta carbonica della produzione da minerale di ferro. Per questo motivo il gruppo svedese ha intrapreso una strada intermedia, che lo vede impegnato nella costruzione di alcuni forni elettrici (il primo dei quali sarà inaugurato nel sito di Oxelösund in Svezia nel 2026) e parallelamente lo sviluppo di un nuovo metodo di produzione spugna di ferro senza l’utilizzo di combustibili fossili (Hybrit), che ha cominciato le prime produzioni industriali nel 2022.