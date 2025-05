Metallurgica Legnanese: bonus da 1.500 euro ai dipendenti

Per il quarto anno di seguito, Metallurgica Legnanese, storica realtà di Rescaldina (Milano) attiva dal 1969 nel commercio di acciai speciali, ha deciso di premiare i propri dipendenti con un bonus straordinario di 1.500 euro. Il contributo è stato erogato a sorpresa ai circa 40 collaboratori dell’azienda, come segno tangibile di gratitudine e per rafforzare il legame tra impresa e lavoratori.

Il bonus era nato nel 2022 come "contributo energetico", per aiutare i dipendenti ad affrontare il caro bollette scatenato dalla crisi energetica post-invasione russa dell'Ucraina. Da allora, però, si è trasformato in una consuetudine, ripetuta ogni anno su iniziativa della proprietà.

Un gesto che conferma la visione dell’azienda guidata da Siro Della Flora, improntata a un modello d’impresa attento al benessere delle persone. In un contesto economico ancora incerto, la scelta di Metallurgica Legnanese si distingue come esempio positivo di responsabilità sociale d’impresa.