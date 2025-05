Gruppo Piantoni a Made in Steel per presentare "Premium GAP"

Translated by Deepl

RHO (Mi) - Ampliare i servizi offerti ai clienti della filiera siderurgica all’insegna della sostenibilità ambientale, dell’ottimizzazione dei processi e dell’innovazione tecnologica. Questo l’obiettivo di GAP - Gruppo Piantoni, che in occasione dell’undicesima edizione di Made in Steel ha presentato "Premium GAP - efficiency meets sustainability". Si tratta di un «nuovo modello operativo sviluppato per supportare le filiere produttive nel raggiungimento di obiettivi a emissioni zero, attraverso un approccio sistemico e misurabile», ha spiegato l’amministratore delegato Eligio Piantoni.

Progetto che, come aveva anticipato proprio Eligio Piantoni in un’intervista a siderweb poco prima dell’apertura della Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio, combina digitalizzazione, AI, efficienza e sostenibilità «in un percorso modulare, iniziando con un audit operativo e ambientale approfondito, volto a identificare le aree critiche e le opportunità di miglioramento». Dopo questa prima fase, il modello prevede la mappatura e l’ottimizzazione dei processi industriali, «un passaggio cruciale per garantire efficienza e riduzione degli sprechi», ha sottolineato l’ad di GAP, per arrivare a una proposta d’intervento «articolata e mirata a integrare tecnologie smart e soluzioni green avanzate».

Un progetto che punta ad aiutare le aziende della filiera siderurgica a implementare i propri programmi di decarbonizzazione, in particolare «in questo momento storico, nel quale la riduzione delle emissioni di CO 2 è tra le priorità globali e queste strategie rappresentano un passo significativo verso un futuro più sostenibile. L'integrazione di tecnologie all'avanguardia può aiutare moltissimo nel migliorare l'efficienza energetica e contribuire anche a ridurre l'impatto ambientale complessivo», ha aggiunto Piantoni.

In sintesi, «questo progetto non solo risponde alle esigenze di sostenibilità ambientale, ma rappresenta anche un'opportunità per le aziende di innovare e rimanere competitive in un mercato sempre più orientato verso pratiche eco-friendly. La combinazione di audit mirati, ottimizzazione dei processi e tecnologie avanzate crea un modello replicabile e applicabile alle esigenze di ogni singolo cliente», ha sottolineato l’ad di GAP.