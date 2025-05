Made in Steel Awards 2025: Trafilix Industries e Marcegaglia i vincitori

Translated by Deepl

RHO (Mi) - GMH Gruppe, Trafilix Industries e Marcegaglia sono i vincitori del Made in Steel Awards 2025, i premi assegnati da siderweb a quegli espositori che dimostrano di saper veicolare il proprio messaggio con originalità e chiarezza, di saper presentare i propri servizi in modo innovativo prestando attenzione alla sostenibilità dell'allestimento.

I premi sono stati ideati dell'artista Ruth Beraha e si ispirano all'uroboro, serpente che si morde la coda, simbolo di trasformazione e rinascita.

La giuria era composta da Giorgio Guidi, direttore artistico di Made in Steel, Marco Citterio, ex amministratore delegato di Brixia Expo - Fiera di Brescia e Federica Barletta, direttrice della galleria d'arte Ncontemporary.

L’Honorable Mention for Sustainability, unica categoria basata sull’autocandidatura, è stata assegnata a GMH Gruppe. Il Gruppo tedesco ha saputo coniugare al meglio nello spazio espositivo tecnologie allestitive modulari, che sono riutilizzabili e facilmente adattabili a diverse tipologie di eventi. In questo modo, è dunque possibile ridurre gli sprechi nonché abbattere i tempi di montaggio. Il Gruppo ha presentato, nella propria candidatura, diverse certificazioni sugli elementi che compongono la struttura dello stand, tra cui ISO 38200-2018 e ISO 14025. Il gruppo ha anche sottolineato di tenere in particolare considerazione, nella gestione degli eventi cui partecipa, i principi EDG dell’Agenda 2030 ONU.

Il premio Best Communication Stand è stato assegnato a Marcegaglia. Lo stand del Gruppo di Mantova è capace di avere sul visitatore un forte impatto visivo, grazie al sapiente contrasto tra grafiche pop piene di colori vivaci, collocate nella parte alta della struttura, e la porzione sottostante della struttura. Questa porzione, la prima che viene incontrata dallo sguardo dell’osservatore, è caratterizzata da un’illuminazione molto accesa. Ciò contraddistingue lo stand, rendendolo ben visibile e riconoscibile. Il progetto è stato seguito dall’architetto Simone Micheli.

Il premio Most Friendly Stand è andato a Trafilix Industries. È l’originalità che contraddistingue il suo stand, rendendolo estremamente attrattivo. È stato scelto di usare un linguaggio contemporaneo come quello della street art, coniugando arte e industria. L’azienda ha infatti collaborato con l’associazione culturale True Quality, che sostiene la creatività urbana, con il coinvolgimento di sei artisti che hanno dipinto pannelli a tema espositi nello stand. Nella progettazione si è, quindi, riusciti a espandere i confini creativi.

Oltre ai tre premi, quest’anno la giuria ha voluto assegnare una menzione speciale ad Acciaierie Venete. Nella progettazione architettonica dello stand, il gruppo ha sapientemente saputo modulare e gestire la contrapposizione dei materiali, come cemento e legno, nonché dei volumi – vuoto e pieno. Il risultato è una struttura dall’estetica estremamente elegante e armoniosa, ben bilanciata. La giuria ha espresso il proprio apprezzamento per il processo della progettazione, che fa trasparire grande esperienza e conoscenza architettonica.

Da sinistra nell'immagine, Paolo Morandi (CEO siderweb e Made in Steel), Francesca Morandi (responsabile relazioni esterne siderweb), Federica Barletta (direttrice galleria Ncontemporary), Emanuele Magistri (Marketing Manager BLM Group), Antonio Marcegaglia (presidente Marcegaglia Steel), Philip Stöhr (Business Development Manager GMH Gruppe).