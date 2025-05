AdI: anomalia alla tubiera 11, emissione non controllata da Afo1

Translated by Deepl

TARANTO – Incidente questa mattina all'ex Ilva di Taranto. Secondo quanto comunicato dall'azienda, intorno alle 11:30 si è verificata un’emissione non controllata in atmosfera, causata da un’anomalia improvvisa a un elemento del sistema di raffreddamento dell’impianto di Afo1. «L’anomalia - ha spiegato Acciaierie d'Italia - ha interessato la tubiera n.11, uno dei 27 ugelli deputati all’insufflaggio di vento caldo all’interno dell’altoforno. Da questo punto si è verificata la fuoriuscita di coke, che ha raggiunto il piano delle tubiere e l’area sottostante. Nessun operatore è rimasto coinvolto nell’evento». L’impianto è stato messo in sicurezza e sono iniziate le operazioni di spegnimento dei focolai, in collaborazione con i Vigili del Fuoco. L’azienda ha prontamente informato gli enti competenti e avvierà tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le cause dell’accaduto.

L'altoforno 1 era ripartito lo scorso ottobre; la sua fermata era prevista nel primo semestre 2025 a causa del rifacimento del crogiolo.

La RSU di Fim, Fiom e Uilm ha immediatamente manifestato preoccupazione per l'incidente «per l'evidente rilevanza dell'accaduto in tema di manutenzione e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro oltre che per le eventuali ricadute su ambiente e salute dei cittadini». Pertanto, è stata chiesta alla struttura commissariale di Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria di chiarire le cause e le dinamiche tecniche che hanno comportato l'incidente, oltre a una relazione tecnica dettagliata sulle eventuali misure di sicurezza adottate.

L'incidente si è registrato proprio nel giorno della visita a Taranto del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, per sostenere il candidato di Fratelli d'Italia e Forza Italia alla carica di sindaco della città ionica (si vota i prossimi 25 e 26 maggio), la rottura di una tubiera al campo di colata dell'altoforno 1 ha causato un grosso incendio che ha sprigionato alte colonne di fumo nero visibile da tutta la città, coinvolgendo anche un camion presente nella zona interessata dall'incidente. Sarebbe fuoriuscita una gran quantità di coke.

«È nostra prerogativa avere un’Autorizzazione Integrata Ambientale nuova, rispondente alle esigenze delle popolazioni locali - ha dichiarato il ministro Fratin, sottolineando l’impegno del Governo su questo fronte, evidenziando la volontà dell’esecutivo di garantire standard ambientali più elevati per il territorio. Il ministro ha inoltre annunciato importanti sviluppi nel settore delle energie rinnovabili: «Taranto e Augusta sono i due porti scelti per lo sviluppo dell’eolico» ha rivelato, delineando nuove prospettive di sviluppo sostenibile per l’area. «La decarbonizzazione è fondamentale innanzitutto per la salute dei cittadini ma anche per lo sviluppo futuro di Taranto e non solo. Come Governo stiamo seguendo da vicino le vicende riguardanti l’ex Ilva; vogliamo creare l’impianto più moderno d’Europa».