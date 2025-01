Caro energia e acciaio: torna siderweb on air

Translated by Deepl

Il caro energia torna a far preoccupare l'industria siderurgica nazionale. In verità non ha mai smesso di farlo, dopo gli aumenti fuori scala visti negli ultimi anni. Ma ora, con le tensioni geopolitiche che si accumulano, il tema è tornato di forte attualità.

In questo contesto, come si sta muovendo l’acciaio nazionale? Quali sono le prospettive a breve e medio termine per i mercati energetici? Di questo parleremo nel prossimo appuntamento di “siderweb on air”, il nostro evento in live streaming incentrato sull’interazione tra il pubblico collegato e lo studio siderweb.

Nella diretta di giovedì 23 gennaio, dalle ore 11:00 alle 12:00 su zoom e LinkedIn, avremo con noi Giovanni Marinoni Martin (vicepresidente di ORI Martin) e Stefano Romani (analista mercati energetici Fedabo).

