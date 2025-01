Nippon Steel: «Collaboreremo con Trump per l’acquisizione di Us Steel»

Lo ha scritto il vicepresidente del player giapponese, Takahiro Mori, in un editoriale sul Wall Street Journal

In un articolo pubblicato sul Wall Street Journal dal titolo «Nippon Steel: why we’re suing Biden» (Nippon Steel: perché stiamo facendo causa a Biden, ndr) il vicepresidente del colosso giapponese dell’acciaio, Takahiro Mori, ha spiegato la posizione del gruppo rispetto ad un blocco dell’accordo decretato «per questioni di politica elettorale, non di sicurezza», e annunciato che Nippon Steel è pronta a collaborare con Trump per completare l’operazione di acquisizione da 14,9 miliardi di dollari di Us Steel.

