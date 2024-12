Scarica lo Speciale 2024 di siderweb

Per il settore siderurgico sta volgendo al termine un anno particolarmente complicato. Il rallentamento di consumi e produzione, la recessione in Germania, la crisi dell'industria automobilistica europea, il boom delle esportazioni cinesi, l'affermarsi di nuovi protezionismi e la sfida della transizione ecologica, con un mercato dell'acciaio verde ancora "acerbo", sono solo alcuni dei trend che hanno segnato il 2024.

Come ogni anno, lo Speciale che siderweb ha realizzato per raccontare gli ultimi 12 mesi rappresenta non solo uno strumento per riflettere su queste dinamiche, ma anche un invito a interrogarsi su una questione cruciale: la crisi in atto è il risultato di fattori transitori o rivela un cambiamento strutturale più profondo?



Lo Speciale 2024 offre dati, riflessioni, prospettive, un riepilogo delle vicende relative ai poli di Taranto, Piombino e Terni e infine le interviste ai presidenti di Federacciai, Assofermet, Assofond e Aim. Ad aprire questa edizione della pubblicazione, i video editoriali di Paolo Morandi e Francesca Morandi, rispettivamente CEO e responsabile delle relazioni esterne di siderweb.



Un regalo che tradizionalmente siderweb fa alla community dell'acciaio per le festività natalizie, con l'augurio che il 2025 possa essere un anno di ripresa, crescita e nuove opportunità per l'intera filiera. Quel che è certo è che siderweb continuerà ad essere al vostro fianco con notizie, analisi, approfondimenti, webinar, podcast e, non da ultimo, l'appuntamento con l'11ª edizione di Made in Steel il 6-7-8 maggio 2025 a fieramilano Rho.