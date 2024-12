Inoxfucine: 2024 positivo per volumi e fatturato

L’azienda riuscirà a confermare i risultati ottenuti nel 2023, con ricavi attorno ai 60 milioni di euro

MONTANASO LOMBARDO (Lo) – Si avvia alla conclusione un 2024 positivo, in termini di volumi e fatturato, per Inoxfucine. L’azienda riuscirà a confermare i risultati ottenuti nel 2023, con ricavi nell’intorno dei 60 milioni di euro.

L’azienda è stata fondata da Pietro Pugassi nel 1963, iniziando l’attività nella produzione di leghe metalliche speciali per impianti chimici, farmaceutici e alimentari. La svolta arriva tra gli anni 80 e 90. Dapprima, Inoxfucine investe nell’installazione dei macchinari e nello sviluppo del know-how necessari per il trattamento termico dell’acciaio inossidabile, in particolare per gli inox 304 e 316. Dopo di che, vara un nuovo piano di espansione nel mercato dell’open die forging, realizzando nuovi laminatoi, impianti di lavorazione e un laboratorio specializzato per eseguire internamente tutte le prove meccaniche e metallurgiche. Così, l’azienda aggiunge ai propri comparti di sbocco: Oil& Gas, nucleare, aerospaziale. Agli inizi degli anni Duemila, inizia il primo passaggio generazionale verso i figli di Pietro, Luca e Lorenzo Pugassi, rispettivamente gli attuali AD e presidente di Inoxfucine, che hanno continuato ad investire aumentando l’area dello stabilimento a raggiungere circa 30mila metri quadrati di estensione, inserendo nuove presse e nuovi laminatoi.

Con Marco Pugassi (Sales Department di Inoxfucine; nella foto qui sopra), che insieme ad Alessandro Pugassi (Accounting Department), rappresenta la terza generazione che sta entrando alla guida dell’azienda, abbiamo parlato dei prossimi progetti, del mercato e delle prospettive del comparto della forgia.

Quali sono oggi i principali comparti serviti da Inoxfucine e quali sono le tipologie di acciaio che il mercato vi chiede?

Lavoriamo soprattutto con il settore dell’oil &Gas, di fatto questo è il nostro core business; poi serviamo i comparti dell’alimentare, della farmaceutica e, solo marginalmente, il power generation e il nucleare. Forniamo principalemtne acciai inox qualitativamente elevati, dal 316 in su, acciai inossidabili austenitici e ferritici i cosiddetti duplex e super-duplex. Inoltre, la nostra gamma copre anche acciai speciali, leghe di nichel, acciai basso e alto legati, acciai inossidabili martensitici e leghe di titanio. In sostanza, siamo inseriti in tutte quelle nicchie che richiedono materiali tecnologicamente avanzati e ad alta resistenza, come ad esempio per prodotti utilizzati in a On/Off Shore in grado di resistere ad alte temperature, elevatissime pressioni e ambienti estremamente corrosivi. In questo senso, negli ultimi due anni abbiamo avuto una forte crescita grazie ai numerosi impianti in costruzione in Qatar, UAE e Saudi Arabia.

