L'acciaio si avvia verso la pausa festiva

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 16 dicembre

“Il futuro industriale di Cornigliano: l’acciaio green e…” è il titolo del convegno organizzato da Federmanager Liguria, che si terrà oggi dalle 17:30 nella Sala Quadrivium di Genova (Piazza Santa Marta, 2).

La Banca d’Italia ha organizzato un workshop su “Economic implications of climate change and the transition to a low-carbon economy”, che riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali.

Martedì 17 dicembre

L’Istat pubblica il commercio estero e i prezzi all’import di ottobre.

Mercoledì 18 dicembre

Alle 10:30 è in programma una conferenza stampa con la quale Fiom Cgil nazionale presenterà i dati, elaborati sulla base di un’elaborazione dell’ufficio studi del sindacato, sull’andamento nel 2024 dell’occupazione e dell’industria metalmeccanica. In particolare saranno analizzate le principali crisi industriali distinte per settore, con riferimento all’automotive, alla siderurgia e all’elettrodomestico.

Dalle 14:00 sono in programma, in Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera, le audizioni informali di rappresentanti di Beko Europe BV sulle prospettive industriali del gruppo e dei rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Giovedì 19 dicembre

L’Istat pubblica la produzione nelle costruzioni di ottobre.

L’Acea pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa a novembre.

Venerdì 20 dicembre

L’Istat pubblica i prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni di novembre.

