Bilancio d’Acciaio 2024, ecco i vincitori

REZZATO (Bs) – Da Brescia a Udine. Da Bergamo a Monza-Brianza, per poi andare a Milano e Treviso. Sono queste le sedi delle sei aziende della filiera che si sono distinte per i migliori tassi di crescita e redditività, aggiudicandosi nelle varie categorie l’undicesima edizione di “Bilancio d’Acciaio”.

Come sempre, i vincitori sono stati selezionati dalla giuria, composta dall’Ufficio Studi siderweb e dal professor Claudio Teodori dell’Università degli Studi di Brescia, sulla base di indicatori oggettivi. Questi i requisiti: essere inclusi nello studio Bilanci d’Acciaio 2024 e avere un valore del fatturato annuo per l’esercizio 2023 (ultimo anno del triennio esaminato) superiore ai 10 milioni di euro.

Ecco l’elenco dei vincitori che hanno ritirato i riconoscimenti assegnati da siderweb e da Coface.

Steelmetal si è aggiudicata il premio per Commercio di rottame e ferroleghe; Acciaierie Bertoli Safau quello tra i Produttori. Sandrini Metalli ha primeggiato tra i Centri servizio, mentre C.P.S. tra i Distributori e trader. A Ronconi e voestalpine Wire Italy, infine, i premi per Prima trasformazione e Trafilerie.

Le schede dettagliate dei vincitori dell’undicesima edizione di “Bilancio d’Acciaio”.

Commercio di rottame e ferroleghe: Steelmetal srl (Bs)

La società ha sede a Capriolo (Bs) ed è specializzata nel recupero degli acciai speciali e dei metalli ferrosi e non ferrosi, valorizzando il percorso green dell’economia circolare. Nel 1979 Steelmetal ha avviato la propria attività concentrandosi sul recupero dell’acciaio, visto come risorsa e non come rifiuto da smaltire. Oltre 40 anni di presenza sui mercati internazionali hanno contribuito alla specializzazione nella valorizzazione di metalli di base, di prodotti innovativi e specifici che hanno cresciuto la nostra posizione di leader sul mercato nazionale. Oggi Steelmetal è un partner che ha perfezionato il proprio sistema di gestione aziendale e potenziato la strategia commerciale, puntando su serietà e continuità del servizio verso il cliente e sul rapporto duraturo e di qualità con i propri fornitori.

Hanno ritirato il Bilancio d’Acciaio Pierluigi Cadei, legale rappresentante, e Pier Andrea Cadei, legale rappresentante e socio.

Produzione di acciaio: ABS – Acciaierie Bertoli Safau spa (Ud)

ABS nasce nel 1988 dalla fusione di due acciaierie di lunga esperienza e alta qualificazione, “Officine Bertoli” fondate nel 1813 e “Safau”, le cui origini risalgono al 1934. È la divisione Steelmaking del Gruppo Danieli e opera sul mercato mondiale dell’acciaio. Ha una capacità produttiva di circa 1,5 milioni di tonnellate. Lavora nei due siti produttivi che si trovano a Cargnacco, in provincia di Udine, e a Sisak, in Croazia. Sviluppa nuovi progetti nel centro ricerche di Metz, in Francia. Oggi l’azienda offre più di mille differenti tipologie di acciaio in vari formati, tra cui lingotti, blumi, barre, vergelle e billette, grazie all’impegno di oltre 1.500 dipendenti e collaboratori.

Ha ritirato il Bilancio d'Acciaio Giuliano Rovere, responsabile amministrazione e finanza.

Centri servizio: Sandrini Metalli spa (Bg)

L’azienda è presente sul mercato da oltre 70 anni e si occupa di produzione di lamiere grecate per coperture, rivestimento, solai strutturali, solai grandi luci e collaboranti; commercializzazione e lavorazione di coils e nastri metallici; offerta di soluzioni architettoniche dall'alto valore estetico. Ha sede legale a Costa Volpino (Bergamo) e altre due sedi produttive a Pian Camuno e Chiari (Brescia). Attualmente, produzione e magazzino si sviluppano su una superficie coperta di 35mila mq, ma la ricerca costante del miglioramento che contraddistingue l’azienda la spinge a prevedere ulteriori ampliamenti in futuro.

Ha ritirato il Bilancio d'Acciaio Nazzareno Damioli, direttore commerciale.

Distributori e trader: C.P.S. srl (Mb)

Ha sede a Concorezzo (Mb). C.P.S. srl nasce nel 1991 per fornire alle industrie chimiche e petrolchimiche tubi, raccordi, curve, flange, valvole e lamiere in acciaio al carbonio, legato, inossidabile, titanio, leghe di rame e nickel. Attualmente l’azienda ha consolidato il proprio portafoglio clienti e focalizzato il core business nelle forniture di tubi per scambio termico lisci, curvati e/o alettati. Le tonnellate di tubi per scambiatori annue trattate sono circa 1.600, rendendo CPS uno dei player più importanti a livello europeo per questa tipologia di prodotti. La clientela è per la maggioranza nazionale, ma l’azienda esporta anche in diversi Paesi europei e da alcuni anni anche in Medio Oriente.

Ha ritirato il Bilancio d’Acciaio Gabriele Cabrini, amministratore unico.

Prima trasformazione: Ronconi spa (Mi)

Ronconi spa è attiva da oltre 80 anni nella produzione di tubi in acciaio di precisione senza saldatura in acciaio, al carbonio, legati e inox. Ha una produzione di circa 10mila tonnellate l’anno, con il 70% di tubi per il settore energia e il 30% di tubi per impieghi meccanici. Ha una quota di esportazione in tutto il mondo di circa il 75%; il primo mercato sono gli Usa e la prima area sono i Paesi Arabi. La società ha sede a Opera (Mi) su un’area di 30mila mq, di cui 20mila coperti. L’area produttiva (decapaggio chimico, trafilatura, forni di trattamento termico ad atmosfera controllata, finitura dei prodotti con controlli non distruttivi), è di ca 10mila mq. I magazzini, prevalentemente di materia prima, sono di circa 5mila mq.

Hanno ritirato il Bilancio d’Acciaio Gian Luigi Cambiaghi, amministratore unico, e Umberto Cambiaghi, dirigente.

Trafilerie: voestalpine Wire Italy srl (Tv)

Lo stabilimento produttivo di voestalpine Wire Italy srl nasce negli anni 70 a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, sotto il nome di Trafilerie Industriali spa. Nel 2014, tramite acquisizione, entra a far parte del gruppo voestalpine. Proprio a novembre 2024 la nuova proprietà festeggia i suoi primi 10 anni di attività nello stabilimento trevigiano. Con oltre 50.000 mq di area, più di 30 macchinari e circa 100 dipendenti, l’azienda metalmeccanica opera nel mercato europeo del filo d’acciaio, specializzandosi in particolare nel filo d’acciaio in rotoli per stampaggio a freddo e nei fili rivestiti in rame, zinco e nichel. La politica aziendale si fonda su quattro valori principe: qualità, intesa come qualità del prodotto ma anche del processo; innovazione, orientata a sviluppare e migliorare il prodotto e il suo mercato; flessibilità, applicata a diversi campi come la produzione, la logistica e i servizi; sostenibilità, in continua evoluzione in ambito ambientale ma anche in quello sociale.

Hanno ritirato il Bilancio d’Acciaio Federico Severin, Production Director, e Daniele Cremasco, Quality Manager.