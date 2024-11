Greentionary – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Negli ultimi anni, l’Unione europea si è mostrata attenta al tema della sostenibilità con l’introduzione di norme in diversi ambiti a livello comunitario. Ci addentriamo nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità con un approfondimento sulla CSRD nella terza puntata di Greentionary. Entrata in vigore nel 2023, la Corporate Sustainability Reporting Directive regolamenta i report delle aziende circa la sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

A guidarci nell’analisi è Maria Luisa Venuta, esperta e docente di master universitari sui temi della sostenibilità, che illustrerà il contenuto della norma e i prossimi passi per le imprese.

Le puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.