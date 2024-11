Il futuro del rottame a ECOMONDO

RIMINI – Nel contesto della decarbonizzazione delle produzioni, con il graduale abbandono del ciclo integrale e il passaggio alla tecnologia del forno elettrico, il rottame diventerà sempre di più una materia prima centrale e strategica per l’intera filiera siderurgica. Un passaggio che richiederà nuovi equilibri di domanda-offerta, nuove normative, nuove catene logistiche. Questi alcuni dei temi trattati da Cinzia Vezzosi (presidente Assofermet e Zetamet) e Fabio Zanardi (presidente Assofond e Zanardi Fonderie), rispondendo alle domande di Francesca Morandi (responsabile delle Relazioni Esterne di siderweb), durante il convegno "La centralità del rottame nel futuro della siderurgia", organizzato da siderweb in collaborazione con RICREA, durante l'edizione 2024 della fiera ECOMONDO.

Una questione fondamentale emersa nel confronto è quella relativa alla qualità del rottame che alimenterà la futura elettrosiderurgia europea. Con la quota di rottame “vecchio” prevista in netta crescita, «la riduzione della disponibilità di rottami “nuovi”, provenienti da taglio, cesoiati e ritorni di acciaieria, farà aumentare l'uso di materia prima che ha bisogno di "purificazione"», ha spiegato Cinzia Vezzosi. In questo senso, secondo la presidente di Assofermet, serve puntare su soluzioni innovative di selezione e affinazione, portando come esempi virtuosi quelli di Usa e Turchia: «In Europa abbiamo una siderurgia di vecchio stampo, mentre in altre parti del mondo riescono a utilizzare grandi quantità di rottami vecchi grazie all'aggiornamento degli impianti e ad investimenti in nuove tecnologie. Questo dovrà avvenire anche da noi, ma dobbiamo riuscire a rinnovarci». In questo quadro, l’intelligenza artificiale potrà aiutare il settore: «È una questione che non può essere tralasciata. È uno strumento e dobbiamo preparare le nostre aziende a gestirlo nel modo corretto. Il vantaggio che l’IA porta con sé è che può essere applicata a qualsiasi livello aziendale, ma vediamo un panorama preoccupante perché in Italia abbiamo una bassa percentuale di aziende che si sono avvicinate all'argomento. In altri Paesi sono più avanti di noi e serve una spinta per restare al passo».