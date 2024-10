I grandi progetti di abbandono progressivo del ciclo integrale per produrre acciaio, per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione, fanno pensare che il rottame sarà sempre più centrale nella nostra industria. Già oggi oltre il 40% della siderurgia europea dipende dal rottame, e oltre l’80% di quella italiana.

Proprio per approfondire questo scenario di cambiamento siderweb, in collaborazione con RICREA, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, organizza il convegno "La centralità del rottame nel futuro della siderurgia". L’evento è in programma giovedì 7 novembre dalle ore 14:00 alle ore 15:20 durante la fiera Ecomondo di Rimini (Agorà stand Conai/Consorzi, pad. B1 stand 211/410 ECOMONDO - Fiera di Rimini, via Emilia, 155, 47921 Rimini). L’appuntamento avrà l’obiettivo di analizzare le prospettive del mercato da più punti di vista: quello degli analisti, quello degli operatori di mercato e quello delle associazioni.

Il convegno sarà aperto dalla presentazione di Stefano Ferrari (siderweb), che illustrerà i principali dati, attuali e prospettici, sul comparto italiano e internazionale del rottame. Seguirà una tavola rotonda, moderata da Francesca Morandi (siderweb), con la partecipazione di Cinzia Vezzosi (Assofermet e Zetamet) e Fabio Zanardi (Assofond e Zanardi Fonderie), su temi congiunturali e strategici. Infine, è previsto a conclusione un intervento di Domenico Rinaldini (RICREA).

L’evento si terrà all’interno della fiera Ecomondo. Per accedervi è necessario il biglietto d’ingresso alla manifestazione. Troverai tutte le informazioni nella mail di conferma di registrazione al nostro evento.

PROGRAMMA

Prima parte: Il mercato italiano ed europeo del rottame

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Seconda parte: tavola rotonda moderata da Francesca Morandi (RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE SIDERWEB)

Cinzia Vezzosi (PRESIDENTE ASSOFERMET E ZETAMET)

(PRESIDENTE ASSOFERMET E ZETAMET) Fabio Zanardi (PRESIDENTE ASSOFOND E ZANARDI FONDERIE)

Conclusioni: La centralità della comunicazione nel mondo del riciclo