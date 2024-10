Inox: domanda, offerta e prezzi nel quarto trimestre

Translated by Deepl

Una domanda non entusiasmante. Un'offerta a singhiozzo, a causa degli scioperi degli addetti di alcuni tra i principali produttori europei. Prezzi altalenanti e sottoposti a grosse pressioni. Non è stato certo piatto, finora, il 2024 dell'acciaio inox europeo. E ora?

È una domanda cui siderweb cercherà di rispondere nel webinar in calendario per martedì 22 ottobre, dalle ore 11:00 in diretta su zoom, dal titolo "Acciaio inossidabile sotto la lente".

L’appuntamento si aprirà ascoltando il sentiment degli operatori collegati, raccolto con un sondaggio dedicato alle prospettive di prezzi, consumi e stock. Successivamente, Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb) presenterà i principali numeri del comparto. Infine, Stefano Gennari (redazione siderweb) intervisterà Egidio Bini (Marcegaglia) e Fulvio Orselli (Bicomet).

Clicca qui per l'agenda dettagliata e per registrarti. La partecipazione è gratuita.