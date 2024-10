Greentionary – Sustainable Development Goals (SDGs)

In questa seconda puntata di Greentionary entriamo nel vivo dell’Agenda 2030 e lo facciamo con un approfondimento sugli obiettivi per lo sviluppo sostenibile che la compongono.

Noti come SDGs – dall’inglese Sustainable Development Goals –, questi 17 obiettivi creano una guida puntuale verso uno sviluppo più sostenibile. Ogni obiettivo è composto da un titolo che indica chiaramente il contenuto e si articola in più target specifici, monitorati annualmente grazie a numerosi indicatori.

La voce di Maria Luisa Venuta (esperta e docente di master universitari sui temi della sostenibilità) ci aiuterà a capire come l’ambizione di questi obiettivi sia notevole, ma allo stesso tempo necessaria per mettere in moto un cambiamento concreto e virtuoso.

Le puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.