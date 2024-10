BPER Banca: aspettative di riduzione del costo del denaro

Translated by Deepl

VICENZA - Da pochi mesi, il Gruppo BPER Banca ha lanciato sul mercato il "Sustainability linked loan", che prevede una premialità sul costo in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi annuali in ambito ESG. Ed è «quasi completamente esaurito» il plafond da 7 miliardi di euro di finanziamenti per sostenere gli investimenti ESG, per la transizione ecologica di aziende e famiglie.

Dello scenario macroeconomico, delle previsioni a breve per i tassi, del ruolo della banca nell'accompagnare la trasformazione della filiera dell'acciaio, abbiamo parlato, a margine del siderweb FORUM, con Andrea Del Moretto, BPER Corporate & Investment Banking, Head of Large Corporate Italy.