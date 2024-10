Francesca Morandi premiata con il New Deals 2024

Innovazione, divulgazione di valori positivi e promozione di una maggior presenza delle donne in siderurgia. Sono queste le caratteristiche che hanno portato Francesca Morandi responsabile delle relazioni esterne siderweb ad essere insignita dell’edizione 2024 del premio New Deals.

«Il premio New Deals è un riconoscimento che vogliamo dare alla figura imprenditoriale che si distingue per passione e valori all’interno del complesso mondo dell’impresa – ha spiegato l’ideatore del riconoscimento Federico Ghidini –. Francesca raccoglie il testimone della sua famiglia, si impegna per divulgare l’innovazione e per portare messaggi positivi in un settore storico in cui opera quello dell’acciaio, e lo fa con tenacia conciliando casa e lavoro. Per questo ci piace definirla imprenditrice multitasking, perché Francesca rappresenta le tantissime giovani imprenditrici che mandano avanti azienda e lavoro con la stessa passione».

Il premio è stato consegnato venerdì 27 settembre in occasione dell’evento «I segreti degli imprenditori» a Desenzano del Garda (Bs), in cui sono intervenuti anche il neuroscienziato Andrea Bariselli, il Ceo di SmeUp Silvano Lancini, il matematico Piergiorgio Odifreddi e il filosofo Diego Fusaro.