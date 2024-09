STEEL FOCUS – siderweb FORUM: l'attualità e le sfide dell'acciaio

In questa puntata di STEEL FOCUS, un bilancio della prima edizione del siderweb FORUM, tenutosi il 26 settembre al ViCC Vicenza Convention Centre. Al centro degli approfondimenti e delle interviste, vi sono state le prospettive a breve e medio termine per il mercato dell'acciaio, le sfide future per il settore in Italia e nel mondo e molto altro.

Focalizzandoci sul mercato, ripercorriamo alcuni momenti dell'evento grazie alle voci dei protagonisti della tavola rotonda: Yuriy Rizhenkov (CEO di Metinvest Group), Antonio Marcegaglia (presidente e CEO di Marcegaglia Steel), Fernando Espada (presidente di Eurometal e CEO di Tata Steel Distribution Spain) e Alessandro Brussi (chairman e CFO di Danieli). Infine, il commento di Francesca Morandi, responsabile Relazioni esterne di siderweb.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





