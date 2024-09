Federacciai, il 26 settembre l’assemblea annuale

Translated by Deepl

Mancano pochi giorni all’Assemblea Annuale 2024 di Federacciai. L’appuntamento dedicato a fare il punto su attualità e prospettive dell’industria siderurgica italiana sarà ospitato dalle 13:30 alle 18:30 dal Teatro Palladio del ViCC, Vicenza Convention Centre.

L’evento, in concomitanza per data e località con il siderweb FORUM, proporrà come di consueto un programma ricco di spunti, a partire dalla relazione del presidente dell’associazione Antonio Gozzi dal titolo “L'industria siderurgica italiana nel 2023”. Ben due i ministri presenti all’incontro: Anna Maria Bernini (Università e Ricerca) e Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica). Particolarmente interessante si annuncia la tavola rotonda moderata da Gianluca Comin (Comin & Partners) dal titolo “Il futuro dell’industria italiana”, a cui parteciperanno: Claudio Feltrin (FederlegnoArredo), Corrado La Forgia (Federmeccanica), Paola Marone (Federcostruzioni) e Roberto Vavassori (Anfia). A chiudere i lavori sarà il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

La registrazione all’Assemblea è obbligatoria e può essere eseguita direttamente sul sito www.federacciai.it/iscrizioni-assemblea-pubblica-2024/.

Questo il programma completo:

13:30 – Registrazione partecipanti

14:30 – Saluto di benvenuto

Giacomo Possamai (Sindaco di Vicenza)

14:40 – Relazione introduttiva

Antonio Gozzi (Presidente Federacciai)

15:30 – Intervento in collegamento Ministro Anna Maria Bernini (Ministero dell’Università e della Ricerca)

16:00 – Tavola rotonda “Il futuro dell’industria italiana”. Intervengono:

Claudio Feltrin (FederlegnoArredo)

(FederlegnoArredo) Corrado La Forgia (Federmeccanica)

(Federmeccanica) Paola Marone (Federcostruzioni)

(Federcostruzioni) Roberto Vavassori (Anfia)

Modera: Gianluca Comin (Comin & Partners)

17:30 – Intervento Ministro Gilberto Pichetto Fratin (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

18:00 – Intervento Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria)

18:30 – Chiusura lavori

Chi fosse interessato a partecipare anche al siderweb FORUM in programma la mattina può iscriversi gratuitamente al seguente link.