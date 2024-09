Novacciai Martin festeggia i 40 anni di attività

Grande festa lo scorso 6 settembre per i quarant’anni di attività della Novacciai Martin, azienda del Gruppo ORI Martin specializzata nel settore della produzione di barre lavorate a freddo.

«L’anniversario è stato l’occasione per organizzare una giornata dedicata ai nostri dipendenti e collaboratori – ha spiegato l’azienda in una nota –. Il programma ha previsto la visita allo stabilimento di Brescia, capofila del Gruppo ORI Martin, per vedere dal vivo i processi e le tecnologie dell’azienda». La giornata si è conclusa poi con una cena conviviale per festeggiare insieme e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di Novacciai Martin in questi quattro decenni.

«Siamo estremamente orgogliosi di celebrare questo importante traguardo insieme a tutti coloro che fanno parte della nostra realtà – ha dichiarato Luca Civati, amministratore delegato di Novacciai. L'evento è stato un grande successo e voglio ringraziare di cuore tutte le persone che, con il loro impegno e dedizione, hanno reso possibile il raggiungimento dei risultati ottenuti in questi primi quarant'anni di attività».

Fondata nel 1984 a San Pietro Mosezzo (No), l’azienda ha consolidato nel tempo la sua posizione nel mercato, distinguendosi per la costante ricerca di qualità e l’innovazione tecnologica. Con una capacità produttiva di 40.000 tonnellate annue e un organico di 65 dipendenti, Novacciai è specializzata nella trasformazione a freddo di barre in acciai al carbonio, legati e inossidabili, realizzate mediante operazioni di pelatura, trafilatura e rettifica. Dal 2016, con l’ingresso nel Gruppo ORI Martin, Novacciai ha ulteriormente rafforzato il suo impegno verso la sostenibilità, puntando, tra le altre iniziative, sull’uso di energia da fonti rinnovabili. Un esempio significativo è l'installazione del secondo impianto fotovoltaico, per una copertura totale del 30% del fabbisogno energetico aziendale, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO 2 di circa 800 tonnellate all’anno.

Negli ultimi anni, l’azienda ha investito significativamente in nuove tecnologie per migliorare l'efficienza produttiva e la qualità dei prodotti, sempre con un'attenzione particolare all’ambiente e alla sicurezza, ottenendo la certificazione UNI ISO 45001:2018. Tra le innovazioni più recenti, sono state introdotte una nuova linea di taglio per barre pelate e una nuova linea di pelatura rotolo-barra, impianti di ultima generazione che consentono le migliori perfomance ad oggi disponibili sul mercato ed una maggiore sicurezza degli operatori.

«Secondo l'ultimo bilancio – conclude l’azienda –, Novacciai Martin ha registrato un fatturato di 48,5 milioni di euro. L'azienda continua a mostrare una solida crescita, con un margine operativo lordo (Ebitda) di 3,08 milioni di euro, riflettendo una gestione efficiente ed un mercato in espansione».