Greentionary – Agenda 2030

I concetti alla base di una nuova società sostenibile sono racchiusi all’interno dell’Agenda 2030. Un documento redatto nel 2015 in un contesto cruciale per il cambiamento in termini di sostenibilità globale. Proiettati al 2030, i Paesi sottoscrittori dell’accordo si sono impegnati a mettere in atto azioni per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. Tuttavia, alcuni avvenimenti imprevisti a livello mondiale stanno ostacolando il progresso previsto in tutti gli ambiti della sostenibilità, sociale, economico ed ambientale.