Si riapre la stagione di webinar, fiere e convegni

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 9 settembre

Si apre la Euronext Sustainability Week, dedicata alla finanza sostenibile.

“Safety culture & benchmarking” è il titolo del Safety steelTalks della Steel University. L’inizio è alle ore 15:00.

Martedì 10 settembre

Alle 11:00 torna il webinar di siderweb dedicato alla congiuntura, MERCATO & DINTORNI. Si parlerà di “Ripartenza: reale o solo su carta?”. Interverranno Roberto Re (CEO Metinvest Trametal e Ferriera Valsider) e Marco Sbaraini (direttore commerciale Acciai per l’edilizia Gruppo Feralpi).

“Condizionalità green per le imprese energivore” è il titolo del webinar di Confindustria, che avrà inizio alle ore 15:00.

L’Istat pubblica la produzione industriale di luglio e la nota sull’andamento dell’economia italiana a luglio-agosto.

Mercoledì 11 settembre

A Napoli si apre il 40esimo convegno nazionale di Aim.

Fino al 14 settembre, l’Istanbul Expo Center ospita Metal Expo.

La filiera dei metalli britannica si riunisce al NEC Birmingham per la Uk Expo Metals.

Si apre la Climate week NYC, organizzata dal Climate Group.

Giovedì 12 settembre

Si parlerà di “Forging the future: trade’s role in re-shaping low emission steel value chains” nel webinar della World Trade Organization.

È in calendario alle 14:15 la riunione della Bce sulla politica monetaria, con successivo annuncio dei tassi e conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

Venerdì 13 settembre

Si apre il Salone auto Torino 2024.

