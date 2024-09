Greentionary, il nuovo podcast di siderweb

Translated by Deepl

La sostenibilità è un concetto universale, declinato in azioni concrete e caratterizzato da alcuni punti fermi. Un cambio di paradigma epocale, che sta chiedendo alla nostra società uno sforzo collettivo per arrivare a una radicale trasformazione dei nostri modi di produrre, consumare, vivere. In questo quadro l’acciaio, filiera madre di tutte le filiere, è chiamato a farsi capofila del cambiamento, all’interno di un vero e proprio percorso a tappe.

Ma quali sono queste parole chiave della nuova economia green?

Per fare chiarezza sull’argomento, siderweb, insieme a Maria Luisa Venuta, esperta e docente in master universitari sui temi della sostenibilità, ha prodotto "Greentionary": un nuovo podcast che approfondisce i concetti alla base dell'industria verde, per creare un dizionario green.

Sarà disponibile ogni secondo mercoledì del mese, a partire dall’11 settembre, su www.siderweb.com e tutte le piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.