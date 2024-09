Eventi internazionali e webinar

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 2 settembre

Si apre oggi a Mumbai l’India net zero steel forum organizzato da Climate Group.

Il ministero dei Trasporti pubblica le immatricolazioni di auto ad agosto.

L’Istat aggiorna a luglio i prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni.

Martedì 3 settembre

Alle 14:30 è in programma il vertice sul polo siderurgico di Piombino al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Si apre a San Paolo (Brasile) la Abm week, congresso tecnico-scientifico sulla metallurgia.

Martedì 10 settembre, poi, torna MERCATO & DINTORNI, che – come ogni primo martedì del mese – farà il punto sulla congiuntura. Questa volta, dalle ore 11:00, si parlerà di ripartenza con Roberto Re (Metinvest Trametal e Ferriera Valsider) e con Marco Sbaraini (Gruppo Feralpi). A precederli, l’analisi del responsabile dell’Ufficio Studi siderweb Stefano Ferrari su attualità e prospettive per l’acciaio nel terzo trimestre. Come sempre, la partecipazione è gratuita. Basta iscriversi nell’area eventi-webinar di siderweb.com, oppure sull’app siderweb eventi.

Per le tue segnalazioni, puoi scrivere a redazione@siderweb.com.