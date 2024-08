Cogne, ad ottobre parte la terza edizione dell’Academy

Tutto pronto per l’avvio della terza edizione della Cogne Academy, l’iniziativa di formazione e inserimento che l’acciaieria valdostana offre a 15 neodiplomati.

«Il corso, completamente gratuito – spiega l’azienda –, inizierà ad ottobre e si concluderà a dicembre 2024; offrirà un'opportunità unica per giovani tra i 18 e i 29 anni che desiderano intraprendere la carriera di "Steel Operator", ovvero, operatori dell'industria siderurgica».

Il programma dell’iniziativa, che si svolge in collaborazione con l’agenzia Umana S.p.A., prevede 250 ore di formazione intensiva, condotte direttamente presso la sede di Cogne Acciai Speciali da operatori e tecnici esperti. Al termine del corso, i candidati che avranno superato positivamente l’intero percorso formativo riceveranno proposte lavorative concrete da parte dell’azienda.

«Con questa iniziativa stiamo cercando di riprendere quel che fu la storica “Scuola Cogne”, prima realtà formativa aziendale che, negli anni, ha “scolarizzato” migliaia di giovani valdostani che attraverso la “scuola di fabbrica” hanno trovato un punto di partenza per entrare nel mondo del lavoro–ha commentato Monica Pirovano, direttore generale di Cogne Acciai Speciali –. Quest’anno abbiamo deciso di dare a tutti i neodiplomati, e non solo a quelli che provenivano da istituti tecnici o professionali, l’opportunità di mettersi in gioco nella nostra azienda. In Cogne Acciai Speciali c’è chi è partito facendo i turni in reparto ed ora si trova negli Stati Uniti a dirigere una delle nostre filiali. Nella nostra azienda l’impegno viene premiato, e ai giovani lancio il messaggio di cogliere questa opportunità, perché siamo una realtà dove, con forza di volontà, è possibile crescere e fare carriera».

Gli interessati a partecipare alla Cogne Academy possono inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail infoiv@umana.it.