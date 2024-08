Le sfide dell’acciaio al siderweb FORUM 2024

Sarà il principale – nonché inedito – evento di siderweb alla ripresa, dopo la pausa agostana. Giovedì 26 settembre, dalle 9:00 al Vicenza Convention Centre, è in programma il siderweb FORUM, un nuovo evento dedicato all'analisi del presente e del futuro dell'acciaio, pensato come occasione di approfondimento e networking per tutta la filiera.

Sfide future per l'acciaio in Italia e nel mondo, nuove opportunità, scenari geopolitici, novità nella ricerca tecnico-scientifica per la produzione siderurgica e il settore delle costruzioni in acciaio: questi i principali temi che saranno approfonditi. Anche con speaker di caratura internazionale, come annuncia la responsabile delle relazioni esterne di siderweb, Francesca Morandi.

«Questo FORUM è una novità che, come siderweb, abbiamo voluto introdurre quest'anno, sulla scia di quelli che sono i tre valori che da sempre contraddistinguono l'offerta di siderweb: i contenuti, cuore delle nostre analisi; le relazioni nella community dell'acciaio e l'innovazione, sempre pronti a guardare verso il futuro. Questo siderweb FORUM è alla sua prima edizione, ma speriamo diventi un appuntamento annuale per la filiera, e non solo. Abbiamo già relatori di primo piano confermati, come Antonio Marcegaglia, presidente e Ceo Marcegaglia Steel; Yuriy Ryzhenkov, CEO di Metinvest, Alessandro Brussi, CEO di Danieli e il presidente di Eurometal, Fernando Espada. Dato l’aumento dell’importanza della geopolitica negli ultimi anni, abbiamo chiesto un focus a Paolo Magri, managing director di ISPI, l'Istituto degli Studi di politica internazionale, con il quale affronteremo le macro-sfide che a livello globale ci aspettano nei prossimi mesi».

L’appuntamento è esclusivamente in presenza e la partecipazione è gratuita. L’agenda aggiornata si può consultare nell’area eventi di siderweb.com, dove è anche possibile iscriversi già da ora.

Nel pomeriggio, nella stessa sede, dalle 15:30 è in programma l'assemblea annuale di Federacciai. Parteciperanno il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, con la consueta relazione, alla presenza di esponenti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale.