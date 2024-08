Sanac, presentato un nuovo bando

Translated by Deepl

Anche per il nuovo bando Sanac la scadenza per la presentazione delle offerte è la medesima di Acciaierie d’Italia, vale a dire il 20 settembre 2024. Nel caso dell’azienda specializzata nella produzione di refrattari l’orario di chiusura previsto è le 17:00.

Come nei casi precedenti, una volta completate le verifiche per l’ammissione alla finalizzazione della procedura, i soggetti interessati passeranno alla due diligence propedeutica per la selezione e aggiudicazione della miglior offerta pervenuta.

Il perimetro prevede l'acquisizione di tutti i complessi aziendali gestiti dalla società presso gli stabilimenti di Assemini (CA), Gattinara (VC), Massa (MS) e Vado Ligure (SV).

Clicca qui per scaricare il bando completo.