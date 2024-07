Cosa si intende per acciaio verde? Quali mercati lo stanno utilizzando, e quali potrebbero farlo a breve? I consumatori sono disposti a pagare un “extra” per i prodotti sostenibili?

Sono queste alcune delle domande a cui la redazione di siderweb ha provato a dare risposta nella pubblicazione “Acciaio verde, un mercato tutto da costruire” scaricabile gratuitamente a questo link.

Trenta pagine di approfondimenti per capire meglio il nuovo che avanza in una rivoluzione che non sarà solo ambientale ma anche culturale.