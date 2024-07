Entusiasmo, intelligenza artificiale e passione per l’acciaio

Che cosa ci spinge, ogni mattina, ad alzarci e scegliere di dare il nostro meglio, nel qui e ora? È la domanda che anche noi di siderweb ci poniamo, ogni giorno, con il desiderio di continuare a mettere l’acciaio al centro della community e raccontarlo in maniera sempre nuova.

È con questo spirito e con la passione per l’acciaio che da sempre ci contraddistingue che, in questi primi sei mesi del 2024, abbiamo organizzato ben 23 eventi. Di questi, 12 webinar hanno spaziato dal mercato al CBAM, dalle prospettive sui prodotti siderurgici all’intelligenza artificiale, passando per la sostenibilità (con l’evento “Acciaio Sostenibile”). Cinque i siderweb on air, il nuovo format a cura della collega, Elisa Bonomelli. E ancora prosegue, anche per il 2024, il progetto dedicato alla diversity e alla parità di genere, "Acciaio al Femminile", che da gennaio ha visto 3 incontri particolarmente appassionanti. Un viaggio verso il Sud Italia come “hub del Mediterraneo” ci ha poi portati, realmente e fisicamente, a Napoli per discutere presente e futuro della siderurgia del Mediterraneo. Infine, non sono mancate le collaborazioni con un evento co-organizzato con AIM, l’IFM 2024, dedicato al mondo delle forge.

Il nostro viaggio è stato costantemente accompagnato dai podcast che hanno tenuto aggiornata la community, con 19 puntate di PANorami e 14 appuntamenti di STEEL FOCUS in questo primo semestre. Il tutto in aggiunta all’offerta storica di siderweb di notizie quotidiane, oltre 1.600 in sei mesi, e delle 24 edizioni del nostro siderweb TG settimanale.

Un viaggio avvincente, impegnativo, appassionato. Condiviso con la squadra di siderweb dove ciascuno, con il proprio bagaglio personale, ha contribuito alla creazione di valore per l’intera community, giocando il proprio ruolo e lavorando in sinergia con i colleghi. Che “insieme si va lontano” lo dimostrano anche le numerose alleanze strategiche che siderweb ha sviluppato e sta portando avanti: con enti di ricerca, università, fornitori di servizi come l’intelligenza artificiale e altri attori ai quali ci rivolgiamo costantemente con curiosità e voglia di contaminazione.

Un viaggio che guarda al futuro, ma che è saldamente ancorato ai valori di nonno Vittorio Morandi, bussola quotidiana del nostro fare impresa con gentilezza, gratitudine, rispetto e umiltà; con la convinzione che ci sia sempre spazio per migliorare, che arriva soprattutto grazie al cambiamento, all’apprendimento costante, alla condivisione di nuove idee e obiettivi, ma anche attraverso il riconoscimento di successi e fallimenti.

Questi mesi sono stati ricchi di ulteriori novità, come le infografiche che accompagnano i nostri articoli, così nuove, immediate, intuitive. Un dettaglio per migliorare il modo di comunicare e narrare l’acciaio. Emanuele Norsa è entrato a fare parte della squadra in modo strutturato e formale, nel ruolo di coordinatore dei contenuti.

Sperando che continuerete a seguirci con la stessa attenzione, abbiamo già un calendario fitto di eventi e appuntamenti che ci aspettano nel secondo semestre: “MERCATO & DINTORNI” di martedì 10 settembre darà il via a un trimestre davvero ricco, una cui tappa fondamentale sarà il siderweb FORUM che si terrà il 26 settembre a Vicenza e che rappresenta il nuovo appuntamento annuale organizzato da siderweb per discutere presente e futuro dell’acciaio italiano ed europeo, con importanti protagonisti della siderurgia nazionale e internazionale, in concomitanza con l’assemblea annuale di Federacciai.

Webinar, dirette, podcast continueranno a dare il ritmo ai prossimi mesi accompagnandoci a un’altra tappa da non perdere a Brescia, il 13 novembre con il lancio di Bilanci d’Acciaio, appuntamento irrinunciabile per la community di siderweb.

Progettualità nuove, alcune delle quali già in cantiere, scandiranno il piano strategico di siderweb per i prossimi anni; sfide nuove ci attendono, prime fra tutte l’intelligenza artificiale, che già sta scardinando molti paradigmi sui quali la stessa siderweb è nata. Il viaggio verso l’acciaio continua e continua con lo stesso entusiasmo di sempre. Unica regola: non accontentarsi mai e porsi continuamente la domanda più sfidante: «E poi?». Immaginando un domani sempre nuovo per noi, per la community e per la nostra passione per l’acciaio.

Nell'immagine: Francesca Morandi (responsabile relazioni esterne di siderweb) e Paolo Morandi (amministratore delegato di siderweb).