Incontri istituzionali, report e webinar

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 15 luglio

Alle 11:30, Confindustria Brescia presenta il bilancio di sostenibilità 2023.

Alle 16:00 l’Agenzia ICE presenta a Roma il proprio rapporto 202/24 dal titolo “L’Italia nell’economia internazionale”.

Martedì 16 luglio

Alle 11:00, nella sede di Arpa Umbria, sarà firmata la convenzione tra la sterra Arpa e Tapojarvi Italia sulla “Sperimentazione e verifica delle caratteristiche ambientali del rifiuto da fresato di asfalto contenente filler end of waste recuperato da scorie di acciaieria”. È un ulteriore sviluppo della convezione siglata lo scorso anno, che prevedeva in via sperimentale l’utilizzo di filler proveniente dal recupero della scoria dell’acciaieria Arvedi AST per la produzione di conglomerato bituminoso.

Al ministero delle Imprese e del Made in Italy è convocato un nuovo incontro sui progetti relativi al polo siderurgico di Piombino di JSW Steel Italy e Metinvest-Danieli. In particolare, si farà il punto sui tempi di cessione delle aree, sulle quali da tempo è scaduta la concessione demaniale.

“Attività di verifica negli impianti di recupero. Attenzioni e comportamenti” è il titolo del webinar organizzato da Accademia Assofermet, che avrà inizio alle ore 11:00, con Giovanni Tapetto, giurista ambientale ed esperto in responsabilità da reato degli enti.

Dalle 11:00, Unicmi presenta l’aggiornamento del proprio rapporto sul mercato italiano dell’involucro edilizio, serramenti e facciate continue. La prima parte del 2024 si chiude con un segno positivo per il settore dei serramenti, sull’onda lunga dei lavori pianificati alla fine del 2023 e le ottime performance del comparto non residenziale. Le prospettive per il secondo semestre 2024, anticipano dall’associazione, non sono positive.

Mercoledì 17 luglio

Alle 10:00, nella sede di Federmacchine di Cinisello Balsamo, si tiene l’assemblea annuale della federazione. interverranno Bruno Bettelli, presidente di Federmacchine, Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria. Saranno illustrati i dati inediti di consuntivo 2023 e previsioni 2024 per il comparto.

Dalle 11:00 alle 12:30 su zoom si tiene il webinar di siderweb dal titolo “Inox: benvenuto secondo semestre”. La parte di analisi sarà affidata ad Arianna Ducoli e Achille Fornasini (siderweb), che si dedicheranno alla stima della domanda di acciaio inox in Europa e dell’andamento dei prezzi. A chiudere il webinar le interviste, a cura del nostro Stefano Gennari, a Lorenzo Fava (Lamiere Speciali Inox) e Vittorio Boneschi (Trafitech). La partecipazione è gratuita, basta iscriversi nell’area eventi-webinar di siderweb.com oppure sull’app siderweb Eventi.

Steel Dynamics presenta i risultati del secondo trimestre 2024.

Venerdì 19 luglio

A Napoli si tiene, dalle 10:00, la presentazione dell’11^ edizione del rapporto “Italian maritime economy” di SRM, sulle nuove sfide dei trasporti marittimi nell’area euro mediterranea, l'impatto della crisi nel Mar Rosso e le trasformazioni imposte dai modelli green. La registrazione è temporaneamente sospesa per overbooking, in attesa della verifica di conferma delle adesioni pervenute, fanno sapere gli organizzatori.

L’Istat pubblica la produzione nelle costruzioni a maggio.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.