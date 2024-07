STEEL FOCUS – La debolezza del mercato nel primo semestre

Il primo semestre del 2024 non è stato certamente brillante per il mercato dell’acciaio. Una carenza della domanda, le cui cause sono da ricercarsi nell’incertezza generata dalle crisi geopolitiche internazionali e dalle difficoltà del settore manifatturiero, che si è riflessa anche sulle quotazioni dei prodotti e delle materie prime. Si è generato quindi un effetto domino sull’intera filiera, che si è tradotto in prezzi in discesa e margini sempre più sottili. In questa puntata di STEEL FOCUS analizziamo l’evoluzione del mercato siderurgico nei primi sei mesi del 2024 e l’andamento dei principali prodotti e dei settori end-user.

Ad aiutarci nell'analisi, la voce di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





