CO.MAS: nuovo magazzino coils automatico per LSI

Translated by Deepl

La società specializzata nella gestione integrale di sistemi e attrezzature di sollevamento e movimentazione dei carichi CO.MAS ha realizzato il nuovo magazzino coils automatico di LSI (Lamiere Speciali Inox).

La soluzione adottata nello stabilimento del centro servizio piani inox di Parma, viene spiegato in una nota, è stata progettata e realizzata in tutto da CO.MAS e si compone di «un sistema di sollevamento integrato e dedicato alla movimentazione automatica dei coils, con una gru a ponte bitrave con argano di portata da 35 t in classe A6/3m (M6) e una pinza motorizzata a cremagliera nella versione compatta avente presa 2.100/500 mm e altezza interna ganascia di 950 mm». L’allestimento del sistema ha compreso anche la componentistica per la gestione a terra del nuovo magazzino automatico e la pesatura dei coils, nonché la tecnologia abilitante l’agevolazione fiscale prevista dal Piano Transizione 4.0. (Industria 4.0), il tutto integrato con il software ERP e di logistica aziendale WMS.

«Il nostro nuovo magazzino coils in modalità automatica – commenta nella nota Lorenzo Fava, amministratore delegato di LSI - è la testimonianza concreta della nostra visione strategica. Questo importante investimento ci ha permesso di giocare d’anticipo rispetto al mercato, garantendoci una gestione efficiente delle scorte, tempi di risposta istantanei alle richieste dei clienti e un servizio innovativo non facilmente replicabile da terzi. Ci siamo rivolti a CO.MAS in quanto avevamo bisogno di un partner di rilievo nell’automazione di processo che potesse garantire, oltre a una riconosciuta competenza e specializzazione nel settore del sollevamento, un modello innovativo e tecnologicamente avanzato, che andasse oltre le soluzioni tradizionali presenti sul mercato, che fosse di facile applicazione e in grado di gestire l’elevata capacità produttiva che volevamo raggiungere. Grazie alla partnership con CO.MAS abbiamo migliorato sensibilmente in competitività, rafforzando il grado di riconoscimento del nostro marchio nel mercato».

In dettaglio, chiarisce la nota, la produttività è aumentata del 30%; la qualità del prodotto è migliorata dell'80%, grazie al controllo in entrata; i tempi di risposta al cliente (just in time) si sono dimezzati. Sono stati, poi, eliminati i danni ai prodotti causati da errori degli operatori in fase di movimentazione dei carichi.