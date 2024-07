STEEL FOCUS – Entra in vigore la Salvaguardia aggiornata

È stata prorogata per altri due anni la misura di Salvaguardia dell'Ue sulle importazioni di acciaio. Un provvedimento, questo, che gli operatori della produzione hanno sempre considerato cruciale per proteggere il mercato interno, ma nei confronti del quale, allo stesso tempo, il mondo del commercio e della distribuzione non ha mai risparmiato critiche. Critiche che si sono addirittura accentuate dopo l'annuncio da parte della Commissione di alcune importanti modifiche al provvedimento. In questa puntata di STEEL FOCUS, facciamo un rapido excursus dei cambiamenti in vigore dal 1° luglio e proviamo a capire quali prospettive e quali impatti la Salvaguardia aggiornata avrà nel breve e nel lungo periodo.

Ad aiutarci nell'analisi, le voci di Cesare Viganò (consigliere delegato di ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia e SSC distribution managing director di CLN Group), Alessandro Fossati (managing director di Gamma Trade), Tommaso Sandrini (amministratore delegato di San Polo Lamiere) e Mario Borsese (managing partner di DP Trade).

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





