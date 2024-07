Settimana di congressi e webinar

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 1° luglio

Il ministero dei Trasporti pubblica le immatricolazioni di giugno.

All’Allianz MiCo di Milano si apre la Global energy transition congress and exhibition. Interverranno, tra gli altri, rappresentanti di Emirates Steel, Rina, World Steel Association, Wood Mackenzie. Si parlerà anche della decarbonizzazione del settore siderurgico.

Martedì 2 luglio

Alle 11:00 su zoom sarà trasmesso in diretta streaming il webinar di siderweb MERCATO & DINTORNI, dedicato alla chiusura del primo semestre e alle prospettive per lunghi e piani. Parteciperà Achille Fornasini (siderweb e Statlab Università di Brescia), che fornirà un’ampia panoramica sull’andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti in acciaio. Seguiranno le interviste a Ruggero Brunori (Ferriera Valsabbia) e Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) a cura di Stefano Gennari (siderweb). Clicca qui per iscriverti.

Si apre l’Italian Renewable Summit (solo in digitale, si continua il 2 luglio all’Auditorium Bosch Milano).

Dalle 10:00 si tiene l’assemblea annuale di Assarmatori, al Grand Hotel Parco dei Principi di Roma.

L’Istat pubblica i conti economici trimestrali per settore industriale aggiornati al Q1 2024.

Anche Assofermet e Federacciai sono tra le associazioni di categoria che saranno ascoltate dalla Commissione Attività produttive della Camera sul disegno di legge DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. Dalle 17:30.

Mercoledì 3 luglio

È in programma un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy per discutere del futuro di JSW Steel Italy e di Liberty Magona. Parteciperanno il ministro Urso e le segreterie di Fim, Fiom e Uilm.

Alle 11:00 avrà inizio il webinar di Eurometal sulla Salvaguardia. Interverranno Emanuele Norsa (siderweb) e Alexander Siryk (Metals Consulting International).

Giovedì 4 luglio

Alle 11:00 si tiene il webinar di Industria Italiana dal titolo “Transizione 5.0 e imprese industriali: sfruttare le opportunità, evitare i rischi”. Con Ucimu, Ucima, Federmeccanica, Pirola Corporate Finance, Keb, TeamSystem.

Si apre a Genova, sia in presenza che online, la terza edizione dell’evento del Sole 24 Ore “Economia del mare”.

A Madrid, nel pomeriggio, si tiene l'assemblea generale della Unión de Almacenistas de Hierros de España.

Venerdì 5 luglio

Dalle 9:00 alle 17:00 si tiene l’evento in presenza, al Borgo Santa Giulia di Corte Franca (Bs), “Fabbrica Futuro Brescia. Tecnologie, modelli organizzativi e persone”. Interverrà anche Maurizio Zanforlin (ORI Martin).

