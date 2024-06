STEEL FOCUS – Acciaio e Nord Africa: rischi e opportunità

Paesi come Algeria, Libia, Marocco, Tunisia ed Egitto stanno vedendo negli ultimi anni una crescita economica accompagnata da un incremento della produzione, dei consumi e anche delle esportazioni di acciaio. Export che nell'ultimo decennio è cresciuto in modo significativo, portando il Nord Africa a diventare da destinazione a fonte di acciaio per l'Ue e, in particolare per l'Italia. In questa puntata di STEEL FOCUS analizziamo i dati relativi a produzione e consumi di quest'area, investimenti in corso e scambi con l'Ue, per cercare di capire rischi e opportunità dello sviluppo di quest'area per la siderurgia italiana.

Ad aiutarci nell'analisi, le voci di Giancarlo Quaranta (commissario di Acciaierie d'Italia in a.s.) e Alessandro Faroni (direttore commerciale Africa di Sideralba).

