H2Burn®, GF-ELTI presenta i risultati

Sono stati presentati nei giorni scorsi gli esiti di diversi mesi di test sulla tecnologia H2Burn® di GF-ELTI. In collaborazione con FOMAS, infatti, è stato valutata l’efficacia dei bruciatori ad alta efficienza alimentati con idrogeno in confronto a quelli tradizionali.

Grazie alla collaborazione, spiega l’azienda in una nota, «è stato possibile testare e misurare i risultati di H2Burn® con configurazione 100% idrogeno nel trattamento termico di pezzi forgiati. La fase del trattamento termico ricopre un ruolo di fondamentale importanza nel processo produttivo dei prodotti forgiati. Dimostrare che un impianto alimentato a idrogeno non alteri le condizioni di lavoro e mantenga allo stesso tempo pari caratteristiche meccaniche e microstrutturali sul pezzo rispetto ai trattamenti eseguiti con alimentazione a metano costituisce un esame obbligatorio nello studio della nuova tecnologia di combustione».

L’analisi, come spiegato nella nota, si è concentrata sulla valutazione di variabili di processo quali temperature, consumi, O 2 , CO, CO 2 , NOx nei fumi, nonché su prove meccaniche e metallografiche eseguite sui pezzi trattati termicamente.

«I risultati dei test hanno dimostrato che, confrontato con altri combustibili, l’utilizzo di idrogeno permette di ridurre le emissioni di CO 2 senza produrre differenze significative in termini qualitativi. Nello specifico, per lo stesso trattamento termico, le curve tempo-temperatura rilevate all’interno della camera del forno e nei pezzi si sono dimostrate perfettamente equivalenti, a fronte della stessa configurazione di potenza dei bruciatori».

Gli effetti dei due diversi trattamenti termici sono stati valutati anche mediante prove meccaniche e metallografiche sui pezzi precedentemente trattati, dimostrando che le proprietà sono sostanzialmente equiparabili: «Non sono state infatti individuate differenze che abbiano un impatto a livello industriale, ma solo una piccola diversità nella morfologia del sottile strato di ossido finale. L’analisi comparativa dei fumi ha evidenziato che la combustione 100% idrogeno annulla completamente la presenza di CO 2 a discapito di un aumento di NOx».

Con questi test, GF-ELTI e FOMAS Group ritengono di aver dato un importante contributo verso la decarbonizzazione di un settore energivoro come quello della forgiatura. Sinergie e obiettivi comuni di sostenibilità permettono di guidare la trasformazione verso sistemi di produzione green.

Il paper dal titolo "On the decarbonization path: natural gas (100% vol.) vs hydrogen (100% vol.) comparative heat treatment tests on forged products", a cura degli ingegneri Marco Teani (GF-ELTI) e Francesca Bonfanti (FOMAS), è stato presentato al pubblico in occasione dell'International Forgemasters Meeting 2024.