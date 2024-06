Fiere, convegni e webinar

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 3 giugno

Si apre al Shanghai national exhibiton & convention center “Watertech China 2024”, piattaforma espositiva internazionale per il trattamento delle acque, la protezione dell'ambiente e le soluzioni per il risparmio energetico.

Si tiene da oggi al 7 giugno a Essen, Germania, la 13^ European electric steelmaking conference.

Prosegue l’International Symposium on Recent Developments in Plate Steels, in Colorado, organizzato dall’AIST.

Martedì 4 giugno

Dalle 11:00 su siderweb si tiene in diretta il webinar di mercato “MERCATO & DINTORNI”, dedicato al comparto dei prodotti piani. Dopo le analisi di Emanuele Norsa e Gianfranco Tosini (siderweb), sarà dato spazio alle voci degli operatori: Cesare Viganò (ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia e CLN Group) e Alessandro Fossati (Gamma Trade). Clicca qui per iscriverti.

Saranno 4 i congressi nell’ambito dell’evento chassis.tech plus 2024, che si terrà in presenza a Monaco e in streaming.

Federmeccanica presenta la 170^ indagine congiunturale, anche in live streaming.

“Il processo di montaggio di opere in acciaio. La responsabilità del direttore lavori e del costruttore opere in acciaio” è il titolo del webinar breve ad alta specializzazione proposta da Unicmi, dalle 10:00 alle 13:00.

Mercoledì 5 giugno

voestalpine pubblica il report sull’anno finanziario 2023/24.

A Berlino si apre ILA, l’evento biennale dedicato all’industria aerospaziale.

Giovedì 6 giugno

L’Istat pubblica il report sulle prospettive per l’economia italiana nel periodo 2024/25.

“ESG: sostenibilità, carbon footprint, energia green per il settore trattamenti termici” è il titolo della giornata di studio di Aim, in programma a Brescia e via zoom.

Venerdì 7 giugno

Lo stabilimento Duferco di San Zeno (Bs) ospiterà l’evento di Aim dal titolo “SBM – Smart Beam Manufacturing”. Durante la giornata, spiegano dall’associazione, verranno affrontati i diversi aspetti relativi ai processi di miglioramento in ambito metallurgico tecnologico e impiantistico propri della nuova linea di laminazione di travi SBM.

Dalle 10:00 è in programma l’evento digitale del Sole 24 Ore dal titolo “Automotive Business Summit”.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.