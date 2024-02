Acciaierie Venete presenta "Light up!"

Translated by Deepl

La carenza sul mercato del lavoro di personale qualificato spinge le aziende a creare innovazione anche sul fronte del recruiting.

Il gruppo Acciaierie Venete, con il supporto di Randstad Italia, ha quindi deciso di avviare un progetto formativo denominato "Light up!", «un percorso al contempo ambizioso e stimolante, finalizzato a formare al proprio interno alcuni giovani specialisti da adibire alla mansione di manutentori elettrici industriali».

«Il percorso – spiega l’azienda in una nota stampa - è rivolto a cinque candidati in possesso di diploma o muniti di una base di competenze teoriche equivalente. I giovani selezionati saranno assunti fin dal primo giorno di inserimento, riceveranno quindi una retribuzione e parteciperanno a un percorso di specializzazione costituito da 240 ore di formazione teorica in aula e da 240 ore di addestramento tecnico-pratico. La formazione teorica avrà ad oggetto i temi della normativa del settore elettrico/elettronico e temi inerenti elettrotecnica ed elettronica (disegno elettrico; sostituzione di componentistica come interruttori, relè, contattori di potenza, inverter; controllo/sostituzione di apparecchiature analogiche e digitali come encoder, pressostati, finecorsa, trasduttori, sonde di temperatura; controllo/sostituzione di motori elettrici in corrente alternata e in corrente continua). L’addestramento tecnico-pratico sarà sviluppato affiancando gli allievi a tutor esperti, i quali trasferiranno loro le competenze tecniche necessarie per poter esercitare il ruolo di manutentore elettrico industriale».

Al termine del percorso di formazione gli allievi rimarranno nella struttura di manutenzione elettrica dello stabilimento Acciaierie Venete di Padova dove avranno modo di proseguire il loro percorso di sviluppo professionale consolidando le competenze acquisite durante il percorso stesso.

«L’avvio del percorso di formazione è previsto per il 18 marzo; i candidati interessati possono inviare il loro curriculum vitae tramite il sito aziendale (www.acciaierievenete.com sezione “contatti” o all’indirizzo e-mail hr.dep@acciaierievenete.com) oppure tramite il sito Randstad (https://www.randstad.it/candidato/aziende-che-assumono/academy-acciaierie-venete/)».

Sono state inoltre realizzate delle video interviste a giovani tecnici già in organico, in maniera che gli interessati possano farsi un’idea maggiormente completa della professione che potrebbero intraprendere.