Per il comparto delle materie prime il 2023 è iniziato in maniera contrastante. Tra basse produzioni siderurgiche all’interno dell’Ue, shock esogeni (come il terremoto in Turchia) e prezzi altalenanti, i settori del rottame, della ghisa e delle ferroleghe sono reduci da cinque mesi di navigazione a vista e di oscillazioni del consumo. Le prospettive per i prossimi mesi, inoltre, sono ancora incerte. Per approfondire l’andamento delle materie prime siderurgiche e per analizzare le attese per il secondo semestre, siderweb organizza il sesto appuntamento del 2023 con il webinar «MERCATO & DINTORNI».

Il convegno, dopo l’incontro avvenuto durante la decima edizione di Made in Steel, torna al suo classico format «virtuale», nel quale dopo una panoramica sui numeri e sulle prospettive del settore dell’acciaio e delle materie prime a cura di Stefano Ferrari (siderweb), ci saranno tre interviste faccia a faccia con altrettanti operatori attivi nei mercati di rottame, ghisa e ferroleghe. Intervistati da Stefano Gennari (siderweb), interverranno a «MERCATO & DINTORNI»: Roberto Guardafigo (Cometfer), Cinzia Vezzosi (Assofermet e Euric) e Gianmichele Foglia (Metalleghe).

Durante il webinar, come di consueto, ci sarà anche spazio per il pubblico con un sondaggio dedicato all’andamento dei prezzi sul mercato nazionale.

Programma interventi

Prima parte:

Stefano Ferrari (UFFICIO STUDI SIDERWEB):

Il settore delle materie prime in Italia: numeri e prospettive

Seconda parte:

Stefano Gennari (REDAZIONE STUDI SIDERWEB) intervista: