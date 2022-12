PANorami: Pnrr, ancora 30 obiettivi

Translated by Deepl

Il Pnrr si sta trasformando da delizia a croce. Il governo Meloni è fiducioso in un recupero sulla via del raggiungimento degli obiettivi che sono da centrare entro il 31 dicembre (30 di 55) per non perdere la terza tranche di 19 miliardi di euro. C'è il rischio enorme di sprecare un'occasione importante, in un contesto problematico, e di atterrare definitivamente la credibilità dell'Italia.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.