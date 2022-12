Webinar. Ultimo appuntamento dell'anno con «MERCATO & DINTORNI»

Con l’arrivo di dicembre, ultimo mese dell’anno, arriva anche il tempo di guardare all’anno e fare il punto. Anche per la filiera dell’acciaio. Diventa quindi quasi naturale porsi domande come: qual è la valutazione che si può dare sul 2022? Quali sono le prospettive per il 2023 e per gli anni successivi?

Domande a cui proverà a dare risposta l’ultimo appuntamento annuale con «MERCATO & DINTORNI», il webinar di siderweb dedicato all’analisi della congiuntura siderurgica. L’evento si terrà martedì 6 dicembre alle 11 su piattaforma ZOOM e prevede gli interventi di Gianfranco Tosini (siderweb), che ragionerà sul lascito del 2022 e sulle prospettive per il 2023, e di Stefano Ferrari (siderweb), che invece si dedicherà all’analisi dell’andamento dei prezzi dell’acciaio. Chiuderà il webinar l’intervista ad Alessandro Banzato (Acciaierie Venete).

Programma interventi

Introduzione a cura di

Francesca Morandi (Content manager siderweb)

Nella prima parte interventi di:

Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb): Consuntivo 2022 e prospettive 2023 per la filiera siderurgica

(Ufficio Studi siderweb): Consuntivo 2022 e prospettive 2023 per la filiera siderurgica Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb): Analisi dei prezzi dell’acciaio

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista:

Alessandro Banzato (Presidente Acciaierie Venete)

